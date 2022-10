MND ramène sa perte à 13,9 ME pour l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — A l'issue de son exercice 2021/2022, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 74,1 millions d'euros, en progression de +81%, après deux exercices fortement perturbés par la pandémie et ses conséquences sanitaires. Des tensions importantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques ont sensiblement perturbé le déroulement de l'activité sur les derniers mois de l'exercice, entraînant des décalages de livraisons et des reports de projets pour un montant de l'ordre de 7 ME, qui sera facturé sur l'exercice 2022/2023.

L'Ebitda ajusté est ressorti à 6,3 ME à l'issue de l'exercice (2,6 ME en 2020/2021), pleinement conforme à l'objectif d'amélioration de la rentabilité que s'était fixé le Groupe. La marge d'Ebitda ajusté s'est établie à 8,6% (6,3% un an plus tôt).

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, le résultat opérationnel courant est positif à 1,5 ME, contre une perte opérationnelle courante de -2,5 ME en 2020/2021.

Le résultat net s'établit à -13,9 ME en 2021/2022, en amélioration de +5 ME par rapport à l'exercice précédent (-18,9 ME en 2020/2021).

Situation bilancielle

Au 30 juin, la trésorerie disponible s'élevait à 5,2 ME (5,7 ME à fin décembre 2021 et 10 ME à fin juin 2021).

La dette financière nette (hors dettes locatives IFRS 16) s'établissait à 111,7 ME au 30 juin 2022, dont 89,9 ME de dette senior (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de Cheyne Capital, échéance in fine décembre 2023 et mai 2024, et 20,1 ME de prêt (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de l'Etat français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Economique et Social (FDES). Le Groupe rappelle avoir obtenu avant la clôture de son exercice 2021/2022 un 'waiver' (dérogation) de la part de son principal créancier Cheyne Capital relatif au non-respect de ses covenants (ratios) financiers au 30 juin 2022. Il a également obtenu un 'waiver' relatif à la situation au 30 septembre 2022.

Comme annoncé le 12 août 2022, le Groupe a engagé des discussions avec ses principaux créanciers, notamment l'Etat français au travers du FDES ainsi que le fonds d'investissement Cheyne Capital, visant à renforcer la structure financière du Groupe et le doter des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien son plan de croissance et ses investissements industriels et de recherche & développement dans le cadre du plan stratégique "Succeed Together 2024". Un accord devrait être finalisé d'ici la fin de l'année civile 2022 permettant la mise en place de nouveaux financements long terme, un désendettement important du Groupe et le renforcement de ses fonds propres (via une possible incorporation au capital de certaines créances) ainsi qu'un allongement de la maturité de certaines dettes financières.

D'ores et déjà, il a été mis en place une dette obligataire simple in fine d'un montant de 10 ME en principal, souscrite par Cheyne Capital à échéance du 31 décembre 2023.

Perspectives 2022-2023

MND s'est fixé pour objectif sur l'exercice 2022-2023 de réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (Ebitda ajusté), malgré les tensions sur les prix des matières premières, de l'énergie et des composants matériels.

Fort d'une activité commerciale soutenue, le Groupe a débuté le nouvel exercice avec un carnet de commande robuste, qui s'élevait à 81,8 ME (au 30 juin 2022), dont 55,3 ME de commandes fermes à facturer en 2022-2023.