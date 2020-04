MND : publication des résultats semestriels 2019/2020 reportée au 22 mai

(Boursier.com) — Le groupe MND annonce que la publication du communiqué de presse relatif aux comptes semestriels 2019/2020 et la mise en ligne du rapport financier semestriel 2019/2020, sont reportées au 22 mai 2020, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 30 avril 2020.

En raison de retards sur les travaux de clôture de plusieurs filiales étrangères, conséquence de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement, et conformément aux dispositions prises en France dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes, il a été décidé de reporter la publication des comptes semestriels et la mise à disposition du rapport financier semestriel au titre de l'exercice 2019/2020 au 22 mai 2020.