MND : protocole d'accord avec l'autorité organisatrice des transports de Dubaï

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie de développement d'un réseau de transport urbain performant, l'autorité organisatrice des transports de Dubaï (RTA) a signé un protocole d'accord avec le Français MND, leader industriel du transport par câble. Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par RTA pour atteindre l'objectif de l'émirat de Dubaï, qui vise à accroître l'utilisation des transports publics et la mobilité partagée pour que 25% des déplacements soient effectués par des modes de transport autonomes d'ici 2030. MND et RTA s'engagent à collaborer pour étudier la mise en oeuvre du système CABLINE afin de contribuer à cette vision. Le système CABLINE, développé par le spécialiste des mobilités par câble MND avec le soutien de l'ADEME, l'agence française en charge de la transition écologique, répond à ces objectifs et vise à offrir une expérience nouvelle en matière de transport urbain.

Conçu pour s'intégrer et se connecter au réseau de transport intermodal existant d'une ville, CABLINE est un système entièrement automatique, avec des cabines autonomes se déplaçant sur des câbles à une vitesse pouvant atteindre 45 km par heure. Cette technologie permet une infrastructure minimaliste, facile et rapide à intégrer tout en offrant les mêmes avantages de franchissement d'obstacle, de faible empreinte au sol et d'optimisation énergétique que le transport par câble traditionnel. CABLINE permet une maintenance facilitée afin de garantir un taux de disponibilité et de fiabilité élevé du système de transport public et un service optimal pour les passagers. Cette technologie embarque des solutions brevetées et s'appuie sur les références solides et éprouvées de MND et de ses partenaires dans le domaine des téléphériques conventionnels.

Abdul Mohsen Ibrahim Younes, PDG de Rail Agency, a signé le protocole d'accord au nom de RTA, et Xavier Gallot-Lavallée, PDG de MND, a signé au nom du groupe français. Rail Agency est l'organe en charge de fournir et d'exploiter tous les modes de transports ferroviaires pour le compte de RTA.