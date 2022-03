MND poursuit son développement dans la mobilité par câble

(Boursier.com) — MND , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations confirme sa place d'acteur majeur du transport par câble. Créée en 1989, l'activité transport par câble du groupe MND vise une forte croissance pour l'exercice 2022/2023.

Sur le marché du transport par câble urbain, les récents contrats remportés à Huy et à La Réunion témoignent de la capacité du Groupe à répondre avec succès aux attentes du marché. En Belgique la ville de Huy a confié à MND la construction de son nouveau téléphérique en lieu et place de l'existant. Les travaux ont débuté et seront réceptionnés en 2023. À La Réunion, MND, mandataire du Groupement Payenke, a été choisi par la CINOR (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) pour concevoir, construire et assurer la maintenance de la seconde ligne du réseau de téléphérique de SaintDenis.

Depuis le 1er juillet 2021, à la demande de Brest métropole, les équipes de MND assurent une mission de long terme d'assistance à l'exploitant du téléphérique de Brest. A Dubaï, MND a signé en 2021 un protocole d'accord avec l'autorité organisatrice des transports, Roads & Transport Authority (RTA) afin d'étudier la construction d'un système de transport par câble urbain autonome innovant.

Sur son marché historique en montagne, MND va construire trois nouveaux appareils débrayables sur le domaine skiable de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Dans le cadre du programme d'investissement et de la future restructuration du domaine, la société exploitante Altiservice a choisi MND pour la construction d'une télécabine 10 places et de deux télésièges 6 places. À Oz-en-Oisans (Isère), MND construit un ascenseur incliné qui assurera la finalisation de l'ascenseur valléen de nouvelle génération vers le Grand Domaine de l'Alpe d'Huez.

Aux Etats-Unis à Waterville, station de ski réputée de la côte Est, MND s'implante sur le continent nord-américain avec le premier télésiège 6 places débrayable du Groupe qui entre en phase de montage sur site ce printemps.

Tous ces appareils urbain, touristique et montagne sont livrés clés-en-main par MND qui en assure la conception, la gestion du projet, l'assemblage, l'installation ainsi que la mise en route et la formation des opérateurs.

Enfin, dans le sillage des deux saisons passées, même fortement marquées par la Covid-19, le groupe prévoit également de livrer la saison prochaine trois télésièges 4 places, huit téléskis à enrouleurs et une vingtaine de tapis skieurs, démontrant encore une fois la pertinence de sa large gamme d'appareils pour répondre à des problématiques opérationnelles variées.