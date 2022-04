MND : plusieurs innovations dévoilées lors du Mountain Planet de Grenoble

(Boursier.com) — Le groupe industriel français MND, spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations dévoile ses nouveautés et dernières innovations à l'occasion du salon international de l'aménagement en montagne Mountain Planet à Grenoble/Alpexpo, du 26 au 28 avril 2022.

Lors de ce salon, MND dévoile la future télécabine 10 places de Saint-Lary, ses dernières innovations, et la plus grande tyrolienne à pylône du monde. MND présente aussi : Avawatch, l'intelligence artificielle de modélisation du risque avalanche ; O'BellX, le système amovible de déclenchement d'avalanches à distance ; MND Snow, lanouvelle version de son logiciel d'exploitation.

3 remontées mécanique à Saint-Lary

Saint-Lary, le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises confie à MND Ropeways la construction de 3 remontées mécaniques stratégiques. Altiservice a en effet choisi le groupe industriel français MND, pour construire sur son domaine 3 nouvelles installations de remontées mécaniques : la télécabine de "Espiaube" et 2 télésièges débrayables 6 places, "Forêt" et "Tourette".

Remporté en 2021, il s'agit du plus gros investissement de transport par câble en France pour l'hiver 2022-2023 en montagne. Les infrastructures de "Tourette" et de "Espiaube" assurent ensemble la connexion au coeur de la station. Elles seront livrées pour l'hiver 2022, tandis que l'appareil "Forêt" sera mis en service en 2023.

Rappelons que plus de 18.000 visiteurs professionnels en provenance de plus de 70 pays sont attendus pour ce rendez-vous international de l'aménagement de la montagne, vitrine des tendances des marchés pour les professionnels et l'écosystème mondial de la montagne (industriels, élus, collectivités, hébergeurs, exploitants de domaines skiables...).