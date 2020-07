MND : ouverture des tyroliennes géantes les plus inclinées de France dans la station de Mijoux

(Boursier.com) — Samedi 4 juillet 2020, les tyroliennes les plus inclinées de France, avec 37% d'inclinaison, ouvriront dans la station de ski de Mijoux dans le pays de Gex (Ain). Ces tyroliennes, qui permettent une descente seul ou à deux (sur chaque ligne), ont été conçues et installées par le groupe français MND, via sa filiale Techfun, spécialiste de l'aménagement d'infrastructures de loisirs à sensations.

Avec une inclinaison de près de 37%, cette tyrolienne double de 905 mètres de long, reliant le sommet du col de la Faucille (1.323 m d'altitude) à la station de Mijoux (située à 1.000 m d'altitude), est la plus raide jamais construite en France, source garantie de sensations fortes. Elle est adaptée à tous les types de public, avec une exploitation quatre saisons.