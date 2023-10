MND Group vise plus de 100 ME de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-2024

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires consolidé de MND Group s'est établi à 94 millions d'euros, en progression organique de +27% par rapport à l'exercice 2021/2022 (74,1 ME). Conformément à son ambition, MND a réalisé une nouvelle année de croissance soutenue de son activité, consécutive à une hausse de +81% en 2021-2022, avec une croissance à deux chiffres sur chacun des pôles.

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a enregistré une croissance de +17% (+122% en 2022-2023), avec la mise en service de nombreux équipements de transports par câble et le lancement de la construction d'installations tel le téléporté mixte. Sur le marché de la mobilité urbaine, le Groupe a poursuivi les travaux relatifs à la construction du nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy en Belgique et du téléphérique urbain de la Montagne à Saint-Denis à La Réunion. Le pôle Sécurité & Loisirs a enregistré une progression dynamique de +69%, à la fois en matière de sécurité et d'équipements de pistes mais également au niveau des activités loisirs.

Par zone géographique, 47% du chiffre d'affaires annuel 2022-2023 a été réalisé en France (39% sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022), 8% en Europe hors France (14% en 2021-2022) et 45% dans le reste du Monde (47% en 2021-2022).

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 152,4 ME en 2022-2023, un niveau très élevé témoignant d'une activité commerciale soutenue pendant l'exercice. MND a aussi gagné l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan pour un montant total de 100 ME.

La marge brute annuelle s'est élevée à 33,2 ME, en progression de +16% par rapport à l'exercice 2021-2022. Le taux de marge brute s'élève ainsi à 35% (39% un an plus tôt). A l'image du 1er semestre, il s'inscrit en repli sur l'exercice par rapport à l'année précédente. Les charges opérationnelles ont été contenues au cours de l'exercice dans un contexte de hausse de l'activité : -4% pour les charges externes et +11% pour les charges de personnel.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 7,1 ME à l'issue de l'exercice 2022-2023 (6,3 ME un an plus tôt), en dépit de tensions fortes sur les prix des matières premières et coûts logistiques tout au long de l'exercice. La marge d'Ebitda ajusté s'établit à 7,6% en 2022-2023 (1,5% en 2021/2022) retraitée des mesures de soutien (8,5% en données publiées).

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 2,3 ME (1,5 ME l'an dernier). Le résultat opérationnel ressort à -10,7 ME (-1,2 ME un an plus tôt). En retraitant ces coûts de restructuration financière et d'adaptation de la structure du groupe, le résultat opérationnel retraité s'établit à 2,2 ME en 2022-2023.

Les opérations de refinancement finalisées en mars 2023 ont conduit à un désendettement massif du groupe à travers une réduction de la dette financière à hauteur de 136,6 ME par conversion en capital via des augmentations de capital réservées. Post opérations, MND a largement renforcé sa structure financière en rétablissant son équilibre bilantiel, afin de lui permettre de financer sa croissance et ses investissements et mener à bien avec succès le plan stratégique "Succeed Together 2024". En retraitant ces opérations intervenues dans le courant de l'exercice (comme si le refinancement avait été effectif dès le début de l'exercice 1er juillet 2022), le résultat financier se serait établi à -2,3 ME.

En données retraitées, le résultat net serait ressorti légèrement positif à +0,3 ME en 2022-2023 (-36,7 ME en données consolidées et -13,9 ME en 2021-2022).

A fin juin 2023, les capitaux propres retraités de MND étaient positifs pour s'élever à 21,8 ME. La dette financière (hors dettes locatives IFRS 16) a été ramenée à 25,7 ME au 30 juin 2023 (116,8 ME à fin juin 2022). Elle est désormais constituée du prêt de l'Etat français par l'intermédiaire du FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à hauteur de 21,5 ME (amortissement à compter de juillet 2025 et jusqu'en juillet 2029 avec 100% des intérêts capitalisés), et de diverses dettes pour le solde (dette crédit-bail, dette d'affacturage, avances ADEME, etc.).

Perspectives

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 140,1 ME, en forte progression par rapport au 31 décembre 2022 (67,9 ME), et à comparer à 81,8 ME un an plus tôt. Les commandes à facturer sur l'exercice 2023-2024 (qui a débuté le 1er juillet 2023) représentaient, au 30 juin 2023, 102,6 ME du carnet de commandes à fin juin 2023, à comparer à un chiffre d'affaires de 94,0 ME réalisé en 2022-2023.

Sur l'exercice 2023-2024, MND vise le franchissement symbolique des 100 ME de chiffre d'affaires annuel, accompagné d'une amélioration plus marquée de sa rentabilité (Ebitda ajusté) bénéficiant pleinement des effets de réorganisation et de structuration opérés au cours des dernières années et de ses nouvelles capacités industrielles.

Evolution du Conseil d'administration

Dans le cadre de l'accord sur l'augmentation de capital et les financements du Groupe MND, associant Cheyne, Xavier Gallot-Lavallée et les principaux actionnaires, Montagne & Vallée et Cheydemont, la gouvernance de MND s'est renforcée avec l'arrivée de 3 nouveaux administrateurs pour accompagner Xavier Gallot-Lavallée (Président-Directeur général) et l'équipe de direction, dans la poursuite du plan stratégique 'Succeed Together 2024'.

Le Conseil d'administration est désormais constitué de 5 membres, dont Xavier Gallot-Lavallée (Président du Conseil d'administration), Frédérique Jossinet (administratrice indépendante), et 3 nouveaux membres : Reynald Seznec (ingénieur aéronautique et ancien dirigeant au sein du groupe Thales), Richard Cazenove (Senior Portfolio Manager chez Cheyne Capital), et Franck Laval (Managing Director - Strategic Value Credit chez Cheyne Capital).

La nomination des 3 nouveaux membres du Conseil d'administration sera ratifiée lors de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice 2022/2023 qui sera convoquée d'ici la fin de l'année 2023.