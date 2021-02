MND Group : système de contrôle des risques avalancheux en Géorgie

MND Group : système de contrôle des risques avalancheux en Géorgie









(Boursier.com) — MND et son partenaire géorgien Mountain Resorts Solutions (MRS) ont déployé le premier système de contrôle des risques avalancheux sur un domaine skiable géorgien. Opérationnel depuis l'automne 2020, ce projet permet à Mountain Resort Development Company (MRDC), société d'État géorgienne qui gère l'exploitation des stations de Gudauri, Bakuriani, Mestia et Goderdzi, de bénéficier de systèmes sans explosif et pilotables à distance.