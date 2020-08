MND Group remporte un projet en Belgique

Crédit photo © MND

(Boursier.com) — La ville de Huy, avec le soutien du Gouvernement wallon, a confié à MND Group et ses partenaires (COP & PORTIER et BPC WALLONIE) la construction de son nouveau téléphérique urbain et touristique en lieu et place de l'existant.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement et de renforcement de l'activité touristique mené par la ville de Huy qui accueille chaque année plus de 70 000 touristes, sans compter les grands événements sportifs et culturels qui participent à son attractivité.