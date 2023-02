MND Group : Levée des principales conditions suspensives relatives à l'accord sur l'augmentation de capital

(Boursier.com) — MND et avec ses filiales, groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annonce la levée des principales conditions suspensives en vue de la mise en oeuvre des opérations prévues par l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers, Cheyne European Strategic Value Credit Fund et l'État français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Économique et Social (FDES), annoncé par voie de communiqué de presse le 12 janvier 2023.

Les actionnaires de MND ont été convoquées en assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2023 afin de se prononcer sur les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre des opérations.

Pour rappel, cet Accord, associant Cheyne, Xavier Gallot Lavallée et les principaux actionnaires, Montagne & Vallée et Cheydemont ayant déclaré agir de concert, vise à renforcer la structure financière du Groupe en rétablissant son équilibre bilantiel et en le dotant des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa croissance et ses investissements dans le cadre de son plan stratégique "Succeed Together 2024".

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE

Par décision en date du 27 janvier 2023, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a octroyé au concert constitué par Cheyne, Xavier Gallot-Lavallée, Montagne & Vallée et Cheydemont des dérogations à l'obligation de dépôt d'une offre publique d'achat sur les actions MND sur le fondement des articles 234-9 2o et 234-9 7o de son règlement général. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société convoquée le 10 mars 2023, l'augmentation de capital réservée souscrite par compensation des créances que Cheyne et Cheydemont détiennent à l'encontre de la société serait réalisée au prix unitaire de 2 euros par action avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce.

Cette Augmentation de Capital vise à désendetter massivement le Groupe par le biais d'une conversion en capital de la dette existante de Cheyne et Cheydemont à hauteur de 136,6 ME. À l'issue de cette Augmentation de Capital, Cheyne et Cheydemont détiendraient, en agissant de concert avec Xavier Gallot Lavallée et Montagne & Vallée, principaux actionnaires de MND, environ 97,84%1 du capital et des droits de vote de la Société.

Cette opération de conversion de dette en capital permettrait au Groupe d'atteindre un niveau de fonds propres post opération estimé à 32 ME et une dette financière nette estimée à 17 ME (hors norme IFRS 16).

Les modalités de cette Augmentation de Capital ont été détaillées dans le communiqué de presse du 12 janvier 2023.