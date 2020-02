MND Group : le domaine de La Thuile équipé pour produire une énergie propre

Crédit photo © MND

(Boursier.com) — Le domaine skiable de La Thuile (Italie) est le 1er au monde à avoir développé un programme hydroélectrique qui utilise son réseau de neige de culture pour produire une énergie propre et renouvelable. En 3 ans, le domaine skiable de La Thuile a ainsi produit plus 4,8 millions kWh (4,8 GWh) uniquement à partir de la force de l'eau qui circule dans son réseau de neige de culture.

Ce système hydraulique utilise la force de l'eau qui circule dans le réseau de neige de culture de La Thuile pour faire tourner les deux turbines qui produisent l'électricité injectée ensuite sur le réseau électrique italien de Compagnia Valdostana delle Acque (CVA-Compagnie des eaux du val d'Aoste).

MND Group via sa filiale SUFAG, qui commercialise des solutions complètes d'enneigement, accompagne depuis le début de ce projet la société Funivie Piccolo San Bernardo, qui gère le domaine skiable de La Thuile. Les équipes techniques SUFAG ont eu pour mission de faire évoluer le logiciel de gestion du réseau de neige de culture pour qu'il intègre aussi des fonctions nécessaires à la production d'énergie propre via l'hydroélectricité. Au-delà de la production hydroélectrique via les réseaux de neige de culture, l'expertise de SUFAG s'étend également aux autres champs des EnR car l'entreprise a développé un procédé qui utilise aussi les réseaux de câbles électriques de ses systèmes d'enneigeurs pour acheminer l'énergie produite par des éoliennes ou des panneaux solaires installés sur des remontées mécaniques et des bâtiments pour l'acheminer jusqu'à des transformateurs afin qu'elle soit utilisée ou stockée.

Ce programme, initié en 2016, a nécessité l'acquisition de deux turbines et des travaux d'aménagement dans les bâtiments. Il a été rentabilisé en seulement 3 ans. Le système d'enneigement de La Thuile produit en moyenne 20% d'énergie de plus qu'il ne consomme pour alimenter en énergie les pompes, les compresseurs, les enneigeurs et bâtiments dédiés à la production de la neige de culture du domaine skiable.