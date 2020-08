MND Group : le chiffre d'affaires recule de 16% sur l'exercice 2019-2020

MND Group : le chiffre d'affaires recule de 16% sur l'exercice 2019-2020









Crédit photo © MND

(Boursier.com) — MND Group publie son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2019-2020, clos le 30 juin 2020. Le groupe rappelle que suite à la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social en septembre 2018, l'exercice antérieur 2018-2019 présentait une durée exceptionnelle de 15 mois (du 1er avril 2018 au 30 juin 2019). Pour permettre une lecture comparative de l'exercice 2019/2020, une période pro forma de 12 mois (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) a été reconstituée pour l'exercice 2018-2019.

A l'issue de l'exercice 2019-2020, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40,3 millions d'euros (47,8 ME sur la même période de 12 mois de l'exercice précédent), soit un recul de -16%. Au cours du 2e semestre de l'exercice 2019-2020, MND a du faire face à la pandémie de coronavirus et à ses conséquences sanitaires, avec la mise en oeuvre de mesures restrictives au sein de nombreux pays qui se sont traduites par la fermeture de l'ensemble des stations de skis, d'abord en Asie puis en Europe et enfin en Amérique du Nord.

MND a adapté son activité dès la mi-mars en procédant à la fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe, et en interrompant ses livraisons et les installations sur site en concertation avec ses clients. Consécutivement aux mesures de déconfinement en mai, le groupe a opéré le redémarrage progressif de ses sites de production, avec un retour à pleine capacité depuis fin juin 2020.

Le pôle "Enneigement & Remontées mécaniques" a enregistré un chiffre d'affaires de 20,5 ME en 2019/2020 (30 ME sur la même période en 2018-2019). Le pôle "Sécurité & Loisirs" a totalisé un chiffre d'affaires de 19,8 ME sur 12 mois (17,8 ME un an plus tôt).

Le carnet de commande ferme du groupe s'élevait à 197,1 ME au 30 juin 2020, dont déjà 28,1 ME de commandes à facturer au cours du nouvel exercice 2020-2021, qui sera clos le 30 juin 2021.