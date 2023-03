MND Group : la recapitalisation sur de bonnes pentes

(Boursier.com) — Les actionnaires de MND Group se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire, le vendredi 10 mars, au siège social de la société, afin de se prononcer sur les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre des opérations prévues par l'accord de restructuration financière avec les principaux partenaires financiers de la société, Cheyne European Strategic Value Credit Fund (Cheyne) et l'Etat français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Economique et Social (FDES).

Pour rappel, cet accord -associant Cheyne, Xavier Gallot-Lavallée et les principaux actionnaires, Montagne & Vallée et Cheydemont ayant déclaré agir de concert- vise à renforcer la structure financière du Groupe en rétablissant son équilibre bilantiel et en le dotant des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa croissance et ses investissements dans le cadre de son plan stratégique "Succeed Together 2024", notamment pour concevoir de nouvelles lignes de produits et accroître ses capacités industrielles en France pour la production de ces nouvelles solutions et les projets dédiés au transport urbain.

Résultat de l'Assemblée générale extraordinaire

Notamment, les actionnaires de MND Group ont approuvé les résolutions relatives aux augmentations de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant global de 136,6 millions d'euros au profit des sociétés Cheyne et Cheydemont.

Ils ont également validé la résolution relative à la modification corrélative des statuts et celle relative à l'émission de BSA alloués gratuitement aux actionnaires.

Augmentation de capital réservée

Le Conseil d'administration de MND Group, qui s'est tenu le 10 mars, consécutivement à l'Assemblée générale des actionnaires a constaté la réalisation définitive des augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 ME souscrites par compensation des créances que Cheyne et Cheydemont détenaient à l'encontre de la société, à hauteur respectivement de 135,5 ME et 1,1 ME au prix unitaire de 2 euros par action avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription des actionnaires (DPS).

Ces augmentations de capital permettent de désendetter massivement le groupe par le biais d'une conversion en capital de la dette existante de Cheyne et Cheydemont à hauteur d'un montant total de 136,6 ME. Ces actions nouvelles émises, entièrement assimilées aux actions ordinaires anciennes, vont faire l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.

A l'issue de ces Augmentations de Capital, le capital social de MND est désormais constitué de 70.819.586 actions. Cheyne et Cheydemont détiennent, en agissant de concert avec Xavier Gallot-Lavallée et Montagne & Vallée, principaux actionnaires de MND, 97,84% du capital et des droits de vote de la société.

Cheyne, Cheydemont et Xavier Gallot-Lavallée, via Montagne & Vallée et Cheydemont, vont transférer leurs titres MND Group au profit d'une société commune dédiée et baptisée L&M Infra qui détiendra 97,84% du capital et des droits de vote de MND Group à l'issue de ces opérations.

Cette opération permet au Groupe d'atteindre un niveau de fonds propres estimé à 32 ME post opération et une dette financière nette estimée à 17 ME (hors norme IFRS 16).

Attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires historiques

Afin de permettre aux actionnaires historiques de prendre part au développement du groupe aux mêmes conditions de prix que celles retenues dans le cadre des augmentations de capital, le Conseil d'administration a décidé la mise en oeuvre d'une émission de Bons de Souscription d'Actions (BSA) alloués gratuitement aux actionnaires inscrits en compte au 9 mars, à l'issue de la séance de Bourse. La parité d'attribution est de 1 BSA pour 1 action existante. Ces BSA ont une maturité de 12 mois à compter du règlement-livraison des augmentations de capital, soit jusqu'au 15 mars 2024.

Les BSA non exercés à l'issue de cette période perdront toute valeur et deviendront caducs.

Ainsi, 1 BSA donne le droit à souscrire à 1 action nouvelle au prix de 2 euros l'action, soit le prix de souscription retenu dans le cadre des augmentations de capital réservée.

Le nombre maximum d'actions nouvelles à émettre sur exercice des BSA est de 2.513.222 actions nouvelles, soit une augmentation de capital maximum, prime d'émission incluse, d'un montant total de 5.026.444 euros.

Leur cessibilité est libre mais, il n'y aura pas d'admission des BSA aux négociations.

Evolution de la gouvernance

MND Group indique avoir l'intention de communiquer prochainement sur la nouvelle composition du Conseil d'administration, avec l'arrivée de 3 nouveaux membres nommés sur proposition de Cheyne, afin de refléter l'évolution de l'actionnariat.