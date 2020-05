MND Group : Hervé Jacquin est nommé au poste de Directeur général adjoint

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'évolution de son organisation, MND Group annonce l'arrivée d'Hervé Jacquin (47 ans) en qualité de Directeur général adjoint en charge des Finances, des Systèmes d'information, du Secrétariat général et des Affaires juridiques.

Membre du Comité exécutif du Groupe, Hervé Jacquin sera directement rattaché à Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND.

Une équipe de management renforcée

Consécutivement au refinancement et à la recapitalisation du Groupe intervenus en 2019, l'arrivée d'Hervé Jacquin et la création de cette Direction aux fonctions élargies s'inscrivent dans le cadre d'une gouvernance d'entreprise renouvelée et renforcée, pour accompagner l'amélioration de la performance du Groupe.

Sous l'impulsion d'Hervé Jacquin, cette nouvelle organisation va permettre d'accélérer et de pérenniser les travaux entamés ces derniers mois dans le cadre de la structuration et transformation du Groupe, à savoir :

- Renforcer le positionnement de la direction financière comme le partenaire de référence des pôles d'activités et de la Direction générale, afin de permettre une meilleure maîtrise des marges, de la rentabilité et du besoin en fonds de roulement ;

- Renforcer la capacité du Groupe à piloter ses activités globales et ses engagements, en menant notamment à son terme le projet SAP ;

- Anticiper et sécuriser les besoins de financement du Groupe pour accompagner sa croissance.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, commente : La croissance rentable du Groupe est l'axe principal de notre projet d'entreprise. Ce projet requiert une profonde transformation de nos organisations et de nos modes de gouvernance. Cet objectif sera atteint si nous passons un cap significatif dans le pilotage de nos activités financières, commerciales et industrielles. C'est la mission assignée à Hervé Jacquin que je suis très heureux d'accueillir à mes côtés au sein de MND et de son Comité exécutif. Sous son impulsion, les travaux de réorganisation entamés ces derniers mois, consécutivement au renforcement de notre structure financière, vont s'accélérer et permettre au Groupe d'atteindre ses objectifs d'efficacité et de structuration .

Rappelons qu'Hervé Jacquin a débuté sa carrière en audit financier chez Deloitte, au sein du département Audit, en France et au Canada. Pendant 8 ans, il mène des missions d'audit et de certification d'états financiers de sociétés de différentes tailles multi secteurs, réalisant de nombreux audits d'acquisition et missions de due diligence, notamment à l'occasion d'introductions en Bourse. En 2005, il rejoint le groupe de textile et d'habillement américain Warnaco au poste de Directeur financier de la division européenne de Lejaby (100 ME de chiffre d'affaires - 850 personnes). Il accompagne la cession de la division Lejaby au groupe autrichien Palmers Textil AG en 2008. Depuis 2009, il occupait le poste de Directeur financier et membre du CODIR du groupe Gindre Duchavany, fabricant et distributeur de composants en cuivre pour l'industrie électrique (350 ME de chiffre d'affaires - 650 personnes - 10 filiales). A la tête d'une équipe de 20 personnes, il était notamment en charge de l'animation d'un pool bancaire, de la création de 3 nouvelles filiales de fabrication de composants et distribution en Inde, Slovaquie et Russie, du déploiement ERP au niveau du groupe.