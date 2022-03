MND Group : fait le point sur son exposition en Russie

(Boursier.com) — Le spécialiste des systèmes d'enneigement MND fait le point sur son exposition en Russie... En 2021, le Groupe a annoncé le gain de deux contrats auprès de stations de ski en Russie, pour la réalisation d'un système d'enneigement automatique et de remontées mécaniques. Au 31 décembre, ces deux contrats représentaient un montant de commandes restant à facturer de 19,6 millions d'euros, étalé sur trois exercices jusqu'à l'exercice 2023-2024 qui sera clos le 30 juin 2024.

Les commandes à facturer au second semestre de l'exercice 2021-2022 (1er janvier - 30 juin 2022) au titre de ces deux contrats s'élèvent à 1 ME.

Le Groupe évalue en permanence les conséquences de cette situation sur ses activités, et se tient informé des différentes directives nationales et européennes concernant les relations économiques avec la Russie, afin de prendre les mesures appropriées, au même titre que l'ensemble des entreprises de la filière "Aménagement de la montagne" présentes en Russie.

Le Groupe MND rappelle bénéficier d'une présence multi-continents, avec 41% de l'activité réalisée en France, 40% en Europe et 19% dans le Reste du monde (données de l'exercice 2020/2021), avec une production de l'ensemble des équipements au sein de l'unité de Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie (France), permettant d'industrialiser une production 'Made in France' exportée à travers le monde.