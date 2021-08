MND Group : en reprise, avec un carnet de commandes chargé

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2020/2021, MND Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41 millions d'euros, en légère progression de +2% par rapport à 2019/2020. Le groupe a ainsi atteint son objectif qui visait à réaliser un chiffre d'affaires annuel au même niveau que celui de l'exercice précédent, en dépit d'un environnement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques lourdes d'une saison blanche pour les professionnels de la montagne en Europe.

Tirant parti de son offre globale multi-activités 4 saisons et de sa présence internationale, MND a renoué avec la croissance au 2e semestre 2020/2021 (recul de -5% de l'activité au 1er semestre 2020/2021 et +19% de croissance au 2nd semestre 2020/2021), notamment en France et en Europe.

Après un ralentissement pendant l'hiver (d'octobre 2020 à mars 2021) en raison des incertitudes économiques entourant la fermeture des remontées mécaniques, la prise de commandes a été particulièrement soutenue au cours du dernier trimestre de l'exercice avec la signature de projets majeurs de transport sur câbles (17,5 ME pour la réalisation d'une télécabine 10 places et d'un télésiège 6 places à Mamison en Russie, 9 M$ pour la construction d'un télésiège débrayable à Waterville aux États-Unis) ou d'enneigement automatique (8 ME pour la station de Veduchi en Russie).

Au total, le groupe a enregistré pas moins de 90 ME de nouvelles commandes fermes au cours de l'exercice 2020/2021.

Au 30 juin, le carnet de commandes fermes du Groupe s'établissait ainsi à 91,7 ME, en progression de +115% par rapport à juin 2020. Les commandes à facturer au cours de l'exercice 2021/2022 représentaient 57,4 ME du carnet de commandes à fin juin 2021.

Situation financière

MND confirme son objectif d'équilibre opérationnel (Ebitda ajusté) sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021, à comparer à une perte d'Ebitda ajusté de -29,8 ME en 2019/2020.

Sur le plan bilanciel, le 2e semestre de l'exercice 2020/2021 s'est traduit par un renforcement de la situation financière avec une trésorerie disponible en augmentation par rapport à fin 2020 (7,3 ME au 31 décembre 2020), une dette financière nette maîtrisée et des covenants financiers respectés au 30 juin 2021.

Perspectives 2021/2022

Avec, à fin juin 2021, déjà 57,4 ME de commandes fermes à facturer en 2021/2022, soit une croissance de +40% par rapport au chiffre d'affaires annuel 2020/2021, le groupe aborde le nouvel exercice dans d'excellentes conditions.

Tout en bénéficiant d'un effet de base favorable, et sur la base d'un scénario de sortie de crise sanitaire progressive, le groupe anticipe une forte croissance de son activité, avec un doublement du chiffre d'affaires visé en 2021/2022 par rapport à 2020/2021.

Fort du succès du plan stratégique de transformation "Succeed Together 2024" et du plein effet des mesures d'économies, MND va également poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (Ebitda ajusté) en 2021/2022.