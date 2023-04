MND Group confirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre 2022-2023, MND Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 49,3 ME, en croissance organique de +24%. Toutes les activités ont contribué à cette progression dynamique, avec une croissance à deux chiffres sur les deux pôles dugGroupe, malgré des tensions persistantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques.

Par zones géographiques, la répartition du chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023 est la suivante :

- 54% de l'activité réalisée en France (39% sur l'ensemble du dernier exercice 2021-2022) ;

- 18% en Europe hors France (14% en 2021-2022) ;

-28% dans le reste du monde (47% en 2021-2022), avec une forte croissance des activités en Amérique du Nord.

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 35,4 ME au 1er semestre 2022-2023, à comparer à un montant de 19,7 ME au cours du 1er semestre 2021-2022.

La marge brute semestrielle s'est élevée à 17,2 ME, en progression de +15% par rapport au 1er semestre 2021-2022. Le taux de marge brute s'élève ainsi à 35% (38% au 1er semestre 2021-2022). Il s'inscrit en repli par rapport au 1er semestre précédent, essentiellement sous l'effet de l'évolution du mix activités entre les deux périodes et dans une moindre mesure sous l'effet des tensions sur les prix des matières premières et des composants matériels.

Les charges opérationnelles ont été contenues au cours du semestre : +6% pour les charges externes et +17% pour les charges de personnel.

L'Ebitda ajusté semestriel s'est établi à 3,7 ME (4,8 ME un an plus tôt). Le résultat opérationnel s'est établi à 0,3 ME (1,6 ME l'année dernière). En retraitant des coûts de restructuration financière et d'adaptation de la structure du groupe, le résultat opérationnel retraité se serait établi à 1,1 ME au 1er semestre 2022-2023.

En données retraitées, le résultat net serait ressorti à l'équilibre au 1er semestre 2022-2023 (-8,1 ME en données consolidées et -5,1 ME au 1er semestre 2021-2022).

A fin décembre 2022, les capitaux propres retraités de MND étaient positifs pour s'élever à 38 ME.

Perspectives

La prise de nouvelles commandes fermes est demeurée soutenue depuis le début de l'année 2023, avec notamment le gain de l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan. Intégrant ce contrat majeur, le carnet de commandes fermes au 31 mars 2023 s'élevait désormais à 167,1 ME (67,9 ME à fin décembre 2022).

Pour l'exercice 2022-2023, le groupe confirme ses objectifs annuels : réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (Ebitda ajusté), malgré les tensions sur les prix des matières premières, de l'énergie et des composants matériels.