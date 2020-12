MND Group : Assemblée générale convoquée en présence physique des actionnaires

(Boursier.com) — Les actionnaires de MND sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 23 décembre, à 8h30, au siège social de la société situé Parc d'activités Alpespace, à Sainte-Hélène du Lac. Le Conseil d'administration de MND a décidé de faire évoluer les modalités de tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, initialement convoquée à huis clos, qui se tiendra en la présence physique des actionnaires.

Pour rappel, dans le cadre de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire, les actionnaires de MND auront notamment à se prononcer sur :

- l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2020 et l'affectation du résultat des comptes sociaux de l'exercice ;

- la ratification de la cooptation de Nicolas Chapuis en qualité d'administrateur ;

- le renouvellement de diverses délégations de compétence donnée au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par l'émission d'actions ordinaires de la société et de toutes autres valeurs mobilières ;

- la délégation de compétence donnée au Conseil d'administration en vue d'un regroupement des actions de la sociétén ;

- l'approbation d'un apport en nature consenti à la société portant sur la totalité des actions de la société SFSTC contre la remise d'un total de 7.000.000 actions ordinaires MND à créer à titre titre d'augmentation de capital