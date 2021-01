MND Group aménage un site de loisirs à la Tour de Canton

(Boursier.com) — Au coeur de la célèbre et vertigineuse Tour de Canton en Chine, l'un des édifices les plus spectaculaires au monde par son architecture et sa structure hyperboloïde, haut de 600 m, l'entreprise MND Group a imaginé, fabriqué et installé un site de loisirs à sensations unique au monde, composé de plusieurs parcours acrobatiques et d'un Skywalk à plus de 300 m du sol.

Baptisée Landmark Alpha, cette nouvelle attraction touristique a ouvert au public le 22 janvier, et ravira tous les amateurs de sensations fortes et de panoramas à couper le souffle parmi les 2 millions de visiteurs annuels de la Tour de Canton.

Commanditée par la société Global Raytur, qui a en charge l'exploitation de ce projet au sein de la Tour de Canton, Landmark Alpha est une nouvelle attraction destinée à enrichir l'offre de divertissement de la ville en proposant des loisirs actifs et innovants, 365 jours par an. MND a fait preuve de créativité et d'innovation pour concevoir et réaliser ce projet de loisirs à sensations fortes en milieu urbain. Il propose 3 parcours acrobatiques situés entre 188 et 298 m du sol, et un Skywalk à 325 m du sol.

Pour réaliser ce projet exigeant, les ingénieurs et le bureau R&D de l'entreprise MND Leisure, ont déployé leur savoir-faire acquis depuis 25 ans dans les projets d'aménagement en montagne. Les 3 parcours acrobatiques ont été imaginés pour vivre une expérience inoubliable avec différents niveaux et de nombreux défis ludiques. Accessible à partir de 8 ans, le parcours se déroule en toute sécurité grâce à la ligne de vie continue développée par MND. Les jeux et les obstacles ont été développés spécialement pour ce projet.

Le Skywalk, situé à 325m du sol, est désormais l'une des nouvelles attractions phares de Canton et offre une incroyable vue panoramique sur la ville grâce à une passerelle parfaitement intégrée à la structure existante. En plus de la promenade de 90 mètres de long et des deux balcons au-dessus du vide, une activité inédite, baptisée "IN & OUT", a été ajoutée pour les amateurs de sensations les plus fortes : une plateforme mobile bascule à 180o de l'intérieur vers l'extérieur de la tour.

La formation de l'opérateur du projet Landmark Alpha a été réalisée par les équipes de MND sur place.