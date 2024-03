MND Group : 30 ME de chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — A l'issue du 1er semestre 2023-2024 clos le 31 décembre 2023, MND Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 30,3 millions d'euros, en repli de -38% par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Plusieurs facteurs ont contribué au recul de l'activité au 1er semestre 2023-2024, notamment :

- le décalage dans le démarrage du projet de Chimgan en Ouzbékistan, avec une montée en charge moins rapide qu'envisagée initialement au 1er semestre 2023-2024

- la fin du contrat de partenariat industriel et commercial entre les groupes MND et Bartholet (effectif depuis le 12 décembre 2023).

Carnet de commandes

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 126,7 ME, en forte progression par rapport au 31 décembre 2022 (67,9 ME), et contre 143 ME au 30 juin 2023.

Les commandes à facturer sur le 2e semestre de l'exercice 2023-2024 (qui sera clos le 30 juin 2024) représentaient 50,5 ME au 31 décembre 2023.

Cotation...

Perspectives

Les comptes du 1er semestre devraient être marqués par un bon niveau du taux de marge brute, sous l'effet des premières facturations du contrat Chimgan et d'un mix activités favorable, mais un Ebitda ajusté négatif sous l'effet du repli de l'activité.

MND anticipe de renouer avec une croissance soutenue au 2e semestre de l'exercice 2023-2024, c'est-à-dire courant du 1er janvier au 30 juin 2024. Cependant, du fait du retard pris au 1er semestre, le Groupe ne sera probablement pas en mesure de dépasser le cap des 100 ME de chiffre d'affaires annuel en 2023-2024, ni d'enregistrer une amélioration marquée de sa rentabilité (Ebitda ajusté) sur l'ensemble de l'exercice.

Postérieurement à la clôture du 1er semestre 2023/2024, MND a mis en place avec Cheyne Capital une nouvelle ligne de financement, par émission d'obligations simples, d'un montant de 10 ME, visant à financer son plan de croissance et d'investissement pour le 2e semestre de l'exercice en cours et le 1er semestre de l'exercice 2024/2025.

Ces fonds viennent également compléter la finalisation du plan stratégique "Succeed Together 2024", avec le développement des nouvelles lignes de produits et des projets dédiés au transport par câbles afin de tirer parti de l'accroissement des capacités industrielles de MND au sein des nouveaux espaces de fabrication et d'assemblage construits en France.

Enfin, MND rappelle qu'il présentera de nombreuses nouveautés lors de Mountain Planet, le salon de l'aménagement en montagne qui se tiendra du 16 au 18 avril 2024 à Grenoble.