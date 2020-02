MND et Bartholet unissent leurs forces

MND et Bartholet unissent leurs forces









(Boursier.com) — Le Français MND et le Suisse Bartholet, après deux années de collaboration pour la commercialisation et la réalisation de systèmes de transport par câble, décident d'intensifier et d'étendre leur coopération commerciale et industrielle pour renforcer leur présence sur le marché mondial et accompagner au mieux leurs clients. Les deux groupes ont pour ambition de développer leurs positions sur le marché du transport par câble en unissant leurs forces commerciales, opérationnelles et de R&D, leurs outils industriels, leurs catalogues de produits et leurs technologies. Cette alliance "permettra de mieux couvrir chaque marché à travers le monde, pour y répondre avec réactivité selon les spécificités locales, et ainsi s'adapter aux enjeux d'un marché mondial en pleine expansion".

Pour être prêts à faire face au potentiel croissant du marché du transport par câble, les deux groupes souhaitent accroître mondialement leur implantation. Les produits de MND et de Bartholet sont reconnus pour leur haut niveau de performances, leur innovation ainsi que leur design grâce à des partenaires industriels clés comme le Studio Porsche Design. Ensemble, les deux groupes ont déjà réalisé plus de mille installations de transports par câble dans le monde, dont des appareils téléportés débrayables de toute dernière génération comme les télécabines récemment mises en service aux 2 Alpes ou à Brest (France) mais aussi Narvik (Norvège), Gstaadt, Flumsberg, Lenzerheide (Suisse), Prato Nevoso (Italie) ou encore au centre-ville de Moscou (Russie). L'objectif de cette coopération renforcée est d'offrir la gamme de solutions la plus complète en unissant les services commerciaux, les outils de productions industrielles, les gammes de produits et solutions ainsi que les services après-vente des deux groupes.

La mise en commun des catalogues de produits créera une offre complète de télécabines et télésièges fixes ou débrayables, de tramways aériens, de funiculaires, d'ascenseurs inclinés et de tapis roulants. Non seulement en termes de portefeuille de produits, mais également pour assurer un véritable leadership en termes de vente et de marketing, les deux sociétés utiliseront leur présence historique dans chaque pays et leur connaissance des marchés pour répondre aux attentes de leurs clients actuels et futurs avec systématiquement l'une des deux sociétés qui proposera l'offre globale créée par cette union. D'un point de vue industriel, l'alliance repose sur "une parfaite complémentarité et un partage intégral des outils, des moyens et des atouts".

Cette alliance permettra d'engager les investissements et de constituer les équipes nécessaires aux défis technologiques et environnementaux auxquels doit faire face le secteur de l'aménagement en montagne et de la mobilité urbaine. MND et Bartholet peuvent désormais s'appuyer sur une équipe de plus de 800 collaborateurs dont 50 ingénieurs R&D pour inventer les technologies et solutions de demain.

En France, les équipes françaises du groupe Bartholet rejoignent le siège du groupe MND en Savoie dès février 2020. Nicolas Chapuis est nommé Directeur du pôle transport par câble du groupe MND et rejoint le Conseil d'administration des deux groupes.