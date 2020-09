MND dévoile son plan stratégique "Succeed Together 2024" porté par sa marque unique

(Boursier.com) — MND , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, dévoile son plan stratégique "Succeed Together 2024". Une ambition qui mise sur une synergie gagnante entre les équipes de MND et ses partenaires, pour une organisation robuste et performante au service de ses clients.

"Ce plan stratégique vise à délivrer une croissance rentable et durable, dans la continuité de nos actions menées depuis vingt ans pour accompagner les sites de montagne dans leurs projets, et à capitaliser sur l'expérience acquise avec nos clients historiques pour conquérir de nouveaux marchés dans le tourisme estival ou le transport urbain" déclare Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND.

Afin de répondre aux attentes des acteurs de la montagne et des territoires ainsi qu'aux enjeux liés au changement climatique, l'Industrie doit dès aujourd'hui faire évoluer la manière dont elle appréhende ces défis et exiger des partenaires qu'ils s'inscrivent dans une vision globalisée, durable et de long-terme. Aujourd'hui, MND a fixé sa feuille de route stratégique jusqu'en 2024 visant à accompagner ses clients, et réaffirme son ambition d'être une référence mondiale de l'équipement des sites de loisirs et des infrastructures de transport par câble en montagne et en milieu urbain.

Afin de faciliter l'accès à son offre globale et à ses 4 expertises à ses clients et partenaires, le groupe se réorganise autour d'une seule marque - MND - et d'interlocuteurs commerciaux uniques redéployés de manière transverse dans chaque pays où il opère.

UN PLAN STRATÉGIQUE QUI S'ARTICULE AUTOUR DE 4 PILIERS :

?L'expérience clients - faire bénéficier les partenaires, grâce à un interlocuteur unique, d'une offre globale de produits et de services fiables, innovants et durables, avec une présence locale renforcée au plus proche des équipes des clients ;

?L'excellence opérationnelle - renforcer les capacités industrielles et la performance du groupe pour garantir la qualité des solutions et optimiser les délais de fabrication grâce à des expertises Made in France et un outil de production recentré dans les Alpes ;

?Des collaborateurs engagés - réussir ensemble, grâce à l'expertise et à l'engagement au quotidien de chaque collaborateur sur leurs savoir-faire, autour d'une vision stratégique commune et d'un modèle de gouvernance renforcé et partagé ;

?Une croissance maîtrisée - bâtir la croissance rentable de demain grâce à l'alignement récent des capacités financières du groupe à ses besoins dans une vision de long-terme.

UNE OFFRE GROUPÉE PORTÉE PAR UNE MARQUE UNIQUE, AU PLUS PRÈS DES CLIENTS

Pour promouvoir les 4 expertises coeur de métier du groupe, MND fait le choix de la lisibilité avec une seule marque - MND - portée par une force de vente réorganisée par territoire afin de faire bénéficier les porteurs de projets d'un interlocuteur unique.

La marque MND s'appuie sur la solide réputation de ses 4 pôles qui changent ainsi de nom :

?LST, spécialiste du transport par câble, avec une gamme renforcée par son alliance stratégique avec le constructeur Bartholet, devient MND ROPEWAYS ;

?SUFAG, No2 mondial des solutions d'enneigement devient MND SNOW ;

?TAS, No1 mondial des systèmes de sécurité et de prévention des risques avalancheux devient MND SAFETY ;

?TECHFUN, spécialiste des infrastructures de loisirs à sensations, avec un catalogue complet d'activités de diversification été et hiver et intégrant un Fun Lab pour répondre aux demandes sur-mesure, devient MND LEISURE.

Dans le cadre de cette clarification de l'offre, la marque MBS, spécialisée dans le matériel de sécurité des pistes, d'espaces ludiques et d'entrainement-compétition, devient le pôle retail (vente au détail) de MND avec un catalogue multi solutions disponible à la fois offline et online, axe de développement stratégique du groupe au niveau mondial.

MND réunit sous une seule et même marque ses expertises industrielles qui contribuent à la sécurité, aux loisirs et à la mobilité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables, issues de son expérience de l'aménagement des sites de montagne, guidé depuis vingt ans par ses valeurs de performance, d'audace, de confiance et d'enthousiasme.

RENFORCER LA PERFORMANCE ET LA CAPACITÉ INDUSTRIELLE

Afin d'accompagner sa croissance et de renforcer le suivi et la performance des projets en réalisation, le groupe a engagé un plan de transformation visant l'excellence opérationnelle.

Dans le cadre d'une organisation plus robuste, le groupe a renforcé, depuis un an, ses compétences en expertise et en gestion de projet par des recrutements internes et externes notamment dans les domaines : commercial, ingénierie commerciale, gestion de projets et d'opérations.

MND a finalisé ces derniers mois le regroupement complet de ses pôles et sa relocalisation industrielle en France afin d'optimiser les délais logistiques, améliorer la qualité de service via des stocks centralisés plus importants, et rassembler les équipes de production, les chargés d'affaires et le bureau d'étude sur un site unique. Ce regroupement va également contribuer à la réalisation d'économies d'échelles dès l'exercice en cours et les suivants. Enfin, le groupe s'est également doté de procédés industriels et d'un progiciel de gestion intégré (ERP) commun à l'ensemble de ses activités pour optimiser la gestion des affaires, des stocks, et des livraisons.

La construction d'un nouveau bâtiment industriel permettant de doubler les capacités, à proximité du siège de MND à Sainte Hélène-du-Lac (Savoie), sera engagée à l'automne.

Livré et opérationnel fin 2021, il permettra d'augmenter les espaces d'assemblage pour les pôles transport par câble et enneigement, de regrouper l'ensemble des activités sur un seul site, d'accueillir une nouvelle ligne de production dédiée aux projets de transport urbain, ainsi que de renforcer le service après-vente et la formation.

Avec ces nouveaux investissements sur son site industriel historique en Savoie, MND prouve une fois encore son attachement au Made in France et son ancrage durable au coeur de la Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au cours des dix dernières années, MND a ainsi investi près de 20 millions d'euros dans ses sites de productions, d'assemblage, d'innovation et son siège administratif, tous basés dans les Alpes françaises.

Adoptant une logique de développement durable et responsable, MND s'engage ainsi à produire au plus près de ses marchés historiques, liés à l'activité des équipements de domaines skiables.

MAÎTRISER LA CROISSANCE ET RETROUVER LA RENTABILITÉ OPERATIONNELLE DÉS 2020/2021

Pour financer sa croissance, MND s'appuie sur les financements de son actionnaire et partenaire financier, Cheyne Capital, avec l'octroi au cours des douze derniers mois d'un financement senior d'un montant total de 55 millions d'euros, ainsi que du soutien de l'État français avec l'obtention au mois d'août 2020 d'un prêt de 18 millions d'euros contre garanti à 50% par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce plan s'inscrit dans une logique de croissance maîtrisée et de rentabilité. Il vise un retour à l'équilibre opérationnel normatif (EBITDA) dès l'exercice 2020/2021, qui sera clos le 30 juin 2021, en s'appuyant sur une bonne dynamique de commandes.

Au cours des derniers mois, le groupe MND a signé de nombreux nouveaux projets sur ses quatre pôles d'activités. Ces commandes fermes seront réalisées sur les exercices de 2020 à 2022, avec des projets de transport par câble en urbain comme en montagne, des projets d'enneigement dans les Alpes, au Japon et en Chine, des projets liés à la sécurité des domaines skiables en Europe, Asie Centrale et Amérique du Nord.

DIVERSIFIER, INNOVER ET S'ENGAGER POUR L'ENVIRONNEMENT COMME CLÉS DU DEVELOPPEMENT

Les récents succès commerciaux du groupe pour la réalisation d'installations de loisirs à sensation 4 saisons et pour la construction de transport par câble urbain attestent de la pertinence des choix stratégiques de diversification du groupe de l'hiver vers l'été et de la montagne vers la ville. Ils permettent au groupe de viser de nouveaux marchés à l'international. À lui seul, le marché mondial du transport par câble va plus que doubler à l'horizon 2024 pour atteindre 3,6 milliards d'euros. En 2024, plus d'un tiers de ce marché sera constitué d'installations par câble dédiées au transport des personnes en milieu urbain.

Afin de faire bénéficier les porteurs de projet des dernières innovations du groupe et prendre en compte les enjeux des exploitants et des utilisateurs finaux, MND va continuer à innover sur les gammes de produits existants.