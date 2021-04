MND : contrat de 9 millions de $ aux Etats-Unis

(Boursier.com) — MND continue d'accompagner le développement de la station de Waterville, dans le nord-est des États-Unis, où le groupe va construire son premier télésiège 6 places débrayable américain. Ce nouveau contrat, d'un montant de 9 millions USD, s'échelonnera sur deux ans, pour une mise en service en 2022.

Le nouvel appareil remplacera la remontée mécanique principale de la station, le White Peaks Express, datant de 1988, qui transporte les skieurs depuis le front de neige jusqu'au sommet. Permettant d'augmenter la capacité de transport pour atteindre 3.000 personnes par heure, ce télésiège offrira confort et fiabilité grâce aux derniers sièges 6 places à bulles signés " Design by Porsche Design Studio ". MND assure que la pince débrayable utilisée ainsi que la construction d'un garage pour stocker les sièges permettront d'améliorer la disponibilité de l'appareil et d'en réduire les coûts de maintenance.

Il s'agit d'un projet livré clés-en-main par MND qui assure la conception, la gestion de projet, la fabrication et l'assemblage des équipements sur le site industriel savoyard du groupe, la construction, l'installation ainsi que la mise en route et la formation de l'opérateur. Cette remontée mécanique sera construite par MND dans le cadre de son alliance stratégique commerciale et industrielle avec Bartholet.

Sur place, MND s'appuiera sur les équipes de sa filiale MND North America et de ses partenaires locaux. Les travaux de génie civil seront réalisés pour partie cette année et l'installation de l'appareil en 2022, pour une mise en service pour l'hiver 2022-2023.