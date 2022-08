(Boursier.com) — MND , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2021/2022 (clos le 30 juin 2022).

Le Chiffre d'affaires annuel est en progression de 81% à 74,1 ME. Les prises de commandes fermes en 2021/2022 sont de 64,3 ME et le carnet de commandes au 30 juin à 81,8 ME. La direction confirme l'objectif d'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté) en 2021/2022.

Comme anticipé, le groupe a enregistré une forte croissance annuelle de son activité en 2021/2022, après deux exercices fortement perturbés par la pandémie et ses conséquences sanitaires. Toutefois, les tensions importantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques, renforcées par le conflit en Ukraine, ont perturbé le déroulement de l'activité sur les derniers mois de l'exercice, entraînant des décalages de livraisons ou des reports de projets.

L'impact de ces décalages est de l'ordre de 7 ME de chiffre d'affaires, non facturés en 2021/2022 mais qui le seront sur le nouvel exercice 2022/2023.

Malgré ces décalages et l'accroissement des tensions sur les prix (matières premières, énergie, composants électroniques, etc.), MND confirme son objectif d'amélioration de la rentabilité en 2021/2022 par rapport à l'exercice précédent (2,6 ME d'EBITDA ajusté en 2020/2021), porté par les effets opérationnels du plan stratégique "Succeed Together 2024" et les mesures d'économies et d'allégement de la structure de coûts du groupe.

PERSPECTIVES 2022/2023

Avec d'ores et déjà 55,3 ME de commandes fermes à facturer en 2022/2023, MND aborde ce nouvel exercice avec confiance en dépit du contexte économique et des tensions toujours fortes sur les chaînes d'approvisionnement.

Le groupe se fixe pour objectif d'enregistrer une nouvelle année de croissance de son activité et de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté).

Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible s'élevait à 5,2 ME, contre 5,7 ME à fin décembre 2021.

La dette financière nette (hors dettes locatives IFRS 16) s'établissait à 111,7 ME au 30 juin 2022, dont 89,9 ME de dette senior (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de Cheyne Capital, échéance in fine décembre 2023 et mai 2024, et 20,1 ME de prêt (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de l'État français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Economique et Social (FDES).

Pour information, le groupe a obtenu avant la clôture de son exercice 2021/2022 un waiver (dérogation) de la part de son principal créancier Cheyne Capital au cas de défaut résultant du non-respect de ses covenants (ratios) financiers au 30 juin 2022.

Le groupe annonce avoir engagé au cours des dernières semaines des discussions avec ses principaux créanciers, notamment l'État français au travers du FDES ainsi que le fonds d'investissement Cheyne Capital, et étudie différentes options, notamment la mise en place de nouveaux financements long terme et/ou un renforcement de ses fonds propres (en ce compris les conditions d'une possible incorporation au capital de certaines créances), afin de mener à bien son plan de croissance sur les prochains exercices mais également de réaliser d'importants investissements industriels et de recherche et développement et ainsi assurer la pérennité du Groupe sur le long terme.

Ces discussions visent à doter le groupe d'une structure financière équilibrée et à sécuriser les liquidités nécessaires pour lui permettre de finaliser le déploiement son plan stratégique à l'horizon de l'exercice 2024/2025.

Le Groupe communiquera par voie de communiqué de presse dès l'aboutissement de ces discussions.

D'ores et déjà, il a été mis en place le 11 août 2022 une dette obligataire simple in fine d'un montant de 6 MEUR en principal, souscrit par Cheyne Capital à échéance du 31 décembre 2023.