MND : Chiffre d'affaires en croissance de +24% au 1er semestre à 49,3 ME

(Boursier.com) — Le groupe MND a publié son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2022/2023 (période du 1er juillet au 31 décembre 2022). Le Chiffre d'affaires ressort en croissance de 24% au 1er semestre 2022/2023 à 49,3 ME.

Le groupe souligne la croissance à deux chiffres de l'ensemble des pôles d'activité : +13% pour Enneigement & Remontées mécaniques et +63% pour Sécurité & Loisirs.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 était de 67,9 ME, dont 37,3 ME de commandes à facturer au 2nd semestre 2022/2023

Perspectives 2022/2023

Confirmation des objectifs de croissance et d'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté) en 2022/2023.

Renforcement engagé de la structure financière et bilancielle afin de poursuivre le plan de croissance et d'investissements "Succeed Together 2024".