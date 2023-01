MND : Aurélien Bône rejoint le Comité exécutif

(Boursier.com) — Aurélien Bône rejoint le Comité exécutif de MND -groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, et de la sécurité en montagne- au poste de Directeur Commercial, Communication et Marketing.

Aurélien Bône contribuera à la réalisation du plan stratégique "Succeed Together 2024" lancé en 2020 afin d'accompagner la croissance durable du groupe sur les marchés montagne, tourisme et industrie en s'appuyant sur des équipes commerciales engagées et expérimentées présentes dans le monde entier.

Aurélien Bône a également pour mission de définir et de mettre en oeuvre la stratégie de communication et marketing globale du Groupe en France comme à l'international avec une équipe passionnée, innovante et portée par la satisfaction de nos clients.

Depuis 2015, Aurélien Bône a conduit le développement de Socamel Technologies (Groupe Guillin) en tant que Directeur Commercial pour en faire le leader mondial de son secteur.