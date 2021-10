MND : amélioration notable des résultats sur l'exercice

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2020/2021, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41 millions d'euros, en légère progression de +2% par rapport à 2019/2020.

En renouant avec la croissance au second semestre 2020/2021 (+19%), le Groupe a rempli son objectif qui visait à réaliser un chiffre d'affaires annuel au même niveau que celui de l'exercice précédent, en dépit d'un environnement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques lourdes d'une saison blanche pour les professionnels de la montagne en Europe.

Dans le sillage du 1er semestre, qui s'était traduit par un Ebitda ajusté positif, le Groupe a atteint, et même dépassé, son objectif de retour à l'équilibre opérationnel (Ebitda ajusté) en 2020/2021. L'Ebitda ajusté s'est établi à 2,6 ME sur l'exercice (-29,8 ME en 2019/2020). La marge d'Ebitda ajusté atteint ainsi 6,3% en 2020/2021. Ce fort redressement de la rentabilité opérationnelle de MND est la combinaison de plusieurs actions menées avec succès dans le cadre du plan stratégique "Succeed Together 2024". En outre, les mesures de soutien destinées aux entreprises et à la filière Montagne (aides publiques, subventions et fonds de solidarité), mises en place par le Gouvernement français pour faire face à la pandémie, ont permis de compenser en partie le manque à gagner de chiffre d'affaires lié à la fermeture administrative des remontées mécaniques, lors de la saison hivernale 2020/2021

Le résultat net s'établit à -18,9 ME en 2020/2021, en amélioration notable de +38,9 ME par rapport à l'exercice précédent (-57,8 ME).

Situation bilancielle

MND a oeuvré en 2020/2021 au renforcement de sa situation bilancielle. Lors de l'été 2020, le Groupe a obtenu 38 ME de nouveaux financements auprès de l'État français, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de son partenaire financier Cheyne Capital. Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'est renforcée à 10 ME (5,6 ME un an plus tôt et 7,3 ME à fin décembre 2020), avec notamment un cash-flow opérationnel de 3,3 ME sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021.

Au 30 juin 2021, le montant des aides publiques octroyées en 2020/2021 encore non perçues s'élevait à 10 ME.

La dette financière (hors dettes locatives) s'établissait à 97,3 ME, dont 68,6 ME de dette senior (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de Cheyne Capital, échéance in fine mai 2024 et 18,9 ME de prêt (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de l'Etat français, par l'intermédiaire du Fonds de développement économique et social (FDES), également à échéance mai 2024.

L'endettement financier net (hors dettes locatives IFRS 16) s'élevait à 87,3 ME à fin juin 2021 (91,3 ME à fin décembre 2020 et 74,9 ME en juin 2020).

A l'issue de l'exercice 2020/2021, les capitaux propres consolidés de MND s'élevaient à -59,9 ME (-52,4 ME à fin juin 2020). Les capitaux propres sociaux de MND s'élevaient pour leur part à 15,5 ME au 30 juin 2021 (10,8 ME au 30 juin 2020).

Au 30 juin 2021, le Groupe respectait ses covenants financiers.

Perspectives 2021/2022

Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s'élève à 91,7 ME (46,6 ME à fin décembre 2020), soit une progression de +97% au second semestre (+45,1 ME). Après un ralentissement aux 2è et 3è trimestres de l'exercice 2020/2021 (d'octobre 2020 à mars 2021), sous l'effet de la fermeture administrative des remontées mécaniques, la prise de commandes a été particulièrement dynamique au 4 trimestre. Les commandes à facturer au cours de l'exercice 2021/2022 représentent 57,4 ME du carnet de commandes à fin juin 2021, soit une croissance de +40% par rapport au chiffre d'affaires annuel 2020/2021.

Tout en bénéficiant d'un effet de base favorable, et sur la base d'un scénario de sortie progressive de la crise sanitaire, le Groupe anticipe une forte croissance de son activité en 2021/2022. Le Groupe s'inscrit d'ores et déjà dans une dynamique soutenue avec une croissance de +60% de son activité au 1er trimestre de l'exercice. Sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022, MND vise ainsi un doublement de son chiffre d'affaires annuel, qui serait ainsi porté à plus de 80 ME.

Sur le plan de la rentabilité (Ebitda ajusté), le Groupe va continuer de recueillir les effets opérationnels du plan stratégique de transformation "Succeed Together 2024", de bénéficier des mesures d'économies réalisées depuis deux exercices et des effets d'allégement de la structure du Groupe, notamment en Europe. MND se fixe donc de poursuivre en 2021/2022 l'amélioration de sa rentabilité (Ebitda ajusté).

L'extension des capacités de production, visant notamment à accroître les espaces d'assemblage pour les pôles transport par câble et enneigement et à accueillir une nouvelle ligne de production dédiée aux projets de transport urbain, sera concrétisée dans le courant du prochain exercice 2022/2023.