MND : ajustement des comptes 2022-2023

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de MND a arrêté, lors de sa réunion du 30 novembre, les comptes annuels 2022-2023 audités au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023. Les procédures d'audit des comptes sont désormais finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Le rapport annuel 2022-2023 sera mis à la disposition du public et déposé auprès d'Euronext et de l'Autorité des marchés financiers le 6 décembre 2023.

Consécutivement à la finalisation des travaux d'audit par les Commissaires aux comptes, certains agrégats financiers ont évolué par rapport au communiqué antérieur...

Les principales évolutions portent sur :

- Chiffre d'affaires 2022/2023 : 91,2 ME (94 ME précédemment)

- Marge brute 2022/2023 : 32,4 ME (33,2 ME précédemment)

- Ebitda ajusté 2022/2023 : 7,9 ME (7,1 ME précédemment)

- Résultat opérationnel courant 2022-2023 : 3,1 ME (2,3 ME précédemment)

- Capitaux propres au 30 juin 2023 : 22,6 MF (21,8 ME précédemment).