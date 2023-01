MND : Accord sur l'augmentation de capital et les financements du groupe

(Boursier.com) — À l'issue des discussions engagées au cours de l'été 2022, MND, groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annonce qu'elle est parvenue à un accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers, Cheyne European Strategic Value Credit Fund et l'État français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Économique et Social (FDES), prévoyant l'apport de financements supplémentaires par Cheyne pour 20,7 ME au total (dont 14 ME déjà versés), le renforcement des fonds propres, le désendettement massif du Groupe par le biais d'une conversion en capital de la dette existante à hauteur de 136,6 ME, et l'allongement de la maturité du prêt du FDES octroyé en 2020 avec un amortissement à compter de juillet 2025 et jusqu'en juillet 2029.

Cet Accord, associant de concert Xavier Gallot-Lavallée et les principaux actionnaires, Montagne & Vallée et Cheydemont, vise à renforcer la structure financière du Groupe en rétablissant son équilibre bilantiel et en le dotant des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa croissance et ses investissements dans le cadre du plan stratégique "Succeed Together 2024".

Il répond aux objectifs de la Société visant à (i) assurer ses besoins de liquidités, (ii) donner un cadre pérenne de développement à long terme au Groupe à travers le renforcement des fonds propres de la société tout en permettant à ses actionnaires actuels de participer à l'opération via des bons de souscription d'actions, (iii) poursuivre son plan de croissance consécutivement à un exercice 2021/2022 marqué par une augmentation du chiffre d'affaires de 81%, et (iv) réaliser d'importants investissements pour concevoir de nouvelles lignes de produits, et accroître ses capacités industrielles en France pour démarrer dès septembre 2023 la production de ces nouvelles solutions et les projets dédiés au transport urbain. Par ailleurs, cet Accord permettrait à la Société de retrouver une structure bilancielle équilibrée à la suite des événements récents ayant affecté son activité, notamment la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Comme nombre d'acteurs du secteur, la Société a été confrontée à une série d'évènements au cours des derniers exercices. Elle a subi l'effet de la crise du Covid-19 qui a impacté le Groupe de manière globale dès janvier 2020, a conduit à la fermeture totale ou partielle pour une durée prolongée des stations de ski en Chine, en France et en Europe en 2020 et 2021 et à un ralentissement des investissements dans le secteur avec la fermeture partielle de différents sites de production en France et en Europe et la décision du Groupe, en concertation avec ses clients, d'interrompre ses livraisons. Par la suite, la guerre en Ukraine en 2022 a impacté de façon immédiate les activités du Groupe en Asie Centrale, et notamment en Russie où le Groupe connaît une activité récurrente depuis de nombreuses années. Les tensions inflationnistes ayant directement résulté du conflit ukrainien, et notamment la hausse des coûts des matières premières et de transport, ont également pesé sur le Groupe. Ces événements ont entraîné des tensions sur la trésorerie du Groupe et nécessité le renforcement de sa structure bilantielle.

Il est rappelé que la Société a par ailleurs obtenu avant la clôture de son exercice 2021/2022 un waiver (dérogation) de la part de Cheyne relatif au non-respect de ses covenants (ratios) financiers au 30 juin 2022. Elle a également obtenu de la part de Cheyne un waiver similaire relatif aux situations au 30 septembre 2022 et 31 décembre 2022 ainsi que l'apport de 14,0 MEUR de financements supplémentaires sous forme d'émissions d'obligations simples souscrites par Cheyne au cours du 1er semestre 2022/2023.

La mise en oeuvre de l'Accord nécessitera le vote positif des actionnaires de MND sur l'augmentation de capital envisagée (telle que décrite ci-dessous) et reste soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles pour ce type de d'opérations, et notamment : (i) certaines réorganisations préalables ; et (ii) la formalisation de l'allongement de la maturité du prêt octroyé par le FDES.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, a déclaré : "Au cours des deux dernières années, les équipes de MND ont mis en oeuvre avec succès le plan stratégique de transformation "Succeed Together 2024" qui a doté le Groupe d'une nouvelle organisation efficiente et a permis de concentrer son implantation industrielle en France, en Savoie.

En dépit d'un environnement de marché défavorable, marqué par les conséquences du conflit en Ukraine et les suites de la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous avons été en mesure de renouer avec une croissance soutenue au cours du dernier exercice et d'améliorer notre rentabilité.

En retrouvant, à travers cet accord, une structure financière en phase avec nos ambitions long terme, nous déployons le 2nd volet de notre plan stratégique : réaliser des investissements de développement et d'industrialisation de nouvelles lignes de produits afin de poursuivre notre plan de croissance au service de nos clients.

Avec ces nouveaux investissements sur son site industriel historique en Savoie, MND prouve une fois encore son attachement au Made in France et son ancrage durable au coeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette démarche constitue un engagement fort du Groupe dans sa contribution à la réduction de l'empreinte carbone et la sobriété environnementale grâce à des stocks mutualisés, des flux de transports limités ainsi que le choix de partenaires et sous-traitants principalement régionaux."