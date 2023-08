MND : +27% pour les ventes annuelles

(Boursier.com) — Dans le sillage du 1er semestre 2022/23, MND a enregistré un rythme d'activité soutenu au 2nd semestre avec toujours une croissance à deux chiffres sur les deux pôles d'activités.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires consolidé de MND s'est établi à 94 ME, en progression organique de +27% par rapport à l'exercice 2021/2022.

Pour l'exercice 2022/2023, le Groupe a donc atteint son ambition visant à réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et confirme la progression de l'EBITDA ajusté, néanmoins freinée par les derniers travaux de restructuration et d'adaptation de la structure du groupe, les tensions sur les prix des matières premières et coûts logistiques.

MND aborde l'exercice 2023/2024 avec confiance et vise le franchissement symbolique des 100 MEUR de chiffre d'affaires annuel sur ce nouvel exercice, accompagné d'une amélioration plus marquée de l'EBITDA ajusté bénéficiant pleinement des effets de réorganisation et de structuration opérés au cours des dernières années et de ses nouvelles capacités industrielles.