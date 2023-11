Mithra : Un nouveau brevet prolonge la protection de NEXTSTELLIS (ESTELLE) jusqu'en 2036

(Boursier.com) — Mithra , société dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd'hui avoir obtenu un brevet supplémentaire pour NEXTSTELLIS (3 mg de drospirénone et 14,2 mg d'estétrol ( E4) comprimés) aux États-Unis. Accordé par l'Office des brevets et des marques des États-Unis, le nouveau brevet fournira à NEXTSTELLIS une protection par unité de dosage oral sur le marché américain jusqu'en 2036.

Le brevet est une continuation du brevet américain no 11 147 771, qui couvre la composition de NEXTSTELLIS et a été inscrit dans le Livre Orange le vendredi 3 novembre 2023.

NEXTSTELLIS est la première et la seule pilule contraceptive contenant le nouvel oestrogène E4, en association avec le progestatif bien établi, la drospirénone. L'E4 est un oestrogène natif et sélectif des tissus ayant des effets distincts sur les tissus mammaires et le foie. Notamment, l'E4 est produit naturellement par le foetus humain pendant la grossesse. L'E4 de NEXTSTELLIS est produit à partir d'une source végétale.

Le partenaire de commercialisation de Mithra, Mayne Pharma Group Limited (ASX : MYX), détient l'accord de licence et de fourniture pour NEXTSTELLIS/ESTELLE aux États-Unis depuis 2021.