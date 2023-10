Mithra : recentrage stratégique

(Boursier.com) — Mithra grimpe de 4,6% à 1,16 euro ce lundi, alors que le groupe a annoncé que son titulaire de licence Fuji Pharma Co Ltd avait soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché d'ESTELLE au Japon dans le but de lutter contre la dysménorrhée. Cette soumission marque une autre étape clé de l'accord pour laquelle Mithra recevra un paiement d'étape de 2,5 millions d'euros.

Fuji Pharma a obtenu le droit de commercialiser ESTELLE et DONESTA au Japon et dans la région ASEAN en 2016, ciblant un marché potentiel de 330 millions de patients. Le produit contient l'Estetrol (E4), l'actif principal de Mithra, dont il a été confirmé qu'il agit sélectivement sur les récepteurs des oestrogènes et a un faible impact sur le foie et la cascade de coagulation.

Nombreux avantages

L'E4 est un oestrogène natif produit par le foetus humain pendant la grossesse et passant dans le sang maternel à des niveaux relativement élevés. En raison de son mode d'action unique et de son profil d'innocuité, l'E4 pourrait représenter une percée dans divers domaines thérapeutiques de la santé des femmes et au-delà... De plus, la sélectivité de l'E4 devrait apporter de nombreux avantages aux patients.

Fuji a obtenu les droits de développement et de commercialisation de Mithra en 2016. En Thaïlande, une filiale de Fuji a commencé à vendre le produit sous le nom de produit NEXTSTELLIS en avril 2023.

Portzamparc souligne que le recentrage stratégique du groupe en cours sur son principal actif est opportun et permet à l'analyste de viser un cours de 1,5 euro avec un avis à 'conserver'.