(Boursier.com) — La société Mithra reste ferme sur les 2,65 euros ce lundi, alors que le groupe a annoncé se séparer de 50% de sa position dans Mayne Pharma, son partenaire assurant la distribution de la pilule Estelle aux USA... Mithra avait reçu 9,60% du capital de Mayne dans le cadre de ce partenariat. Les titres étaient valorisés 46,5 ME au 31/12/2019 lorsque le cours de Mayne cotait 8,70 AUD. Les difficultés commerciales rencontrées et les efforts marketing important de Mayne pour imposer Estelle sur le marché US ont en partie abouti à un cours de cession de 3,86 AUD en date du 16/06/2023, soit 16,3 MAUD (10,2 ME).

Mithra conservera 4,96% du capital de Mayne et a indiqué ne pas souhaiter se désengager davantage pour le moment.

"Mithra poursuit sa stratégie de cession d'actifs afin d'éviter tout recours supplémentaire aux financement dilutifs de HB/WB" commente Portzamparc. "Bien que cette opération se solde par une perte en capital, l'apport de cash permet à l'entreprise d'étendre son horizon de trésorerie et de poursuivre son recentrage sur l'E4". De quoi viser un cours de 4,10 euros en restant à l'achat.