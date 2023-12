Mithra : petit mais costaud

(Boursier.com) — Mithra grimpe de 3% à 1,17 euro, alors que la société dédiée à la santé des femmes a annoncé la signature d'un accord contraignant pour la commercialisation de DONESTA en Israël avec Rafa Laboratories LTD, une société pharmaceutique israélienne.

DONESTA est le médicament d'hormonothérapie expérimental de nouvelle génération de Mithra contenant de l'estétrol (E4) pour le traitement des symptômes de la ménopause.

Rafa Laboratories détiendra les droits commerciaux exclusifs de DONESTA en Israël et dans les territoires palestiniens lors de la signature de l'accord final de licence et de fourniture, prévue au premier trimestre 2024.

Mithra est éligible à recevoir un total de 2,05 millions d'euros d'étapes liées aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles.

Portzamparc souligne que le marché est "petit", mais "le deal étoffe la couverture internationale du groupe". De quoi conserver le dossier en visant un cours de 1,20 euro.