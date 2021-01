Mithra : le patron en prison

Mithra : le patron en prison









(Boursier.com) — Portzamparc a échangé avec Christophe Maréchal, le directeur général intérimaire de Mithra, qui vient d'être nommé à la suite de l'arrestation du patron du groupe, François Fornieri, la justice belge ayant engagé une action judiciaire contre lui... Ce dernier a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction liégeois Frédéric Frenay. "François Fornieri est concerné par différentes affaires judiciaires, mais celle à l'origine de cette arrestation est une accusation de conflit d'intérêts et délits dans le cadre de son ancienne fonction de président du comité de nomination et de rémunération de la société belge Nethys. Nous comprenons que François Fornieri sera incarcéré jusqu'à mardi prochain, quand la justice décidera de mettre fin ou de prolonger son arrestation" souligne l'analyste.

Dans ce contexte, le conseil d'administration de la société a donc décidé hier de nommer Christophe Maréchal, l'actuel directeur financier, aux fonctions de directeur général par intérim... Ce dernier estime que la décision n'aura pas d'impact sur les activités de Mithra puisqu'il était déjà le numéro deux de la société et qu'il était déjà impliqué dans toutes les décisions stratégiques et opérationnelles qui concernent Mithra.

"Ces déboires judiciaires viennent jouer les trouble-fête dans une année qui pourrait être l'une des plus importantes pour Mithra" souligne Portzamparc qui précise que "la société attend en effet plusieurs évènements majeurs dont les autorisations de mise sur le marché de la pilule contraceptive Estelle en Europe et aux USA, la signature d'un accord de licence sur le Donesta qui est son second produit le plus important et les résultats d'une étude de phase 2 avec le Coronesta dans la COVID-19. Si nous pensons que les activités devraient se poursuivre sans problème (notamment le news flow clinique), le manque de visibilité sur la situation de l'actionnaire principal et l'impact que cela pourrait avoir à long terme sur certaines décisions stratégique devrait impacter le cours". De quoi abaisser en conséquence le TP de 30,2 à 25,5 euros pour intégrer ces éléments de marché, tout en restant à l'achat sur le dossier. Le titre recule de 2,5% ce vendredi à 18,80 euros.