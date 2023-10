Mithra : le Conseil d'Administration proposera le retrait de sa demande de modification de la politique de rémunération lors de l'AG Extraordinaire

(Boursier.com) — Mithra , société dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd'hui que suite à la recommandation de son Comité de nomination et de rémunération, son Conseil d'administration a convenu à l'unanimité par résolution du conseil d'administration d'hier de demander la suppression du deuxième point de l'ordre du jour intitulé "Rémunération des administrateurs" et du troisième point de l'ordre du jour intitulé "Politique de rémunération révisée" lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (AGM) qui se tiendra lundi, le 30 octobre 2023, à 14h00 (CEST) et de reporter le vote sur ces deux points de l'ordre du jour lors d'une Assemblée Générale ultérieure qui se tiendra par la société au cours de laquelle la nomination des nouveaux administrateurs sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale. .

Christian Homsy, président du conseil d'administration et administrateur indépendant et non exécutif, a commenté : "Le conseil d'administration de Mithra souhaite concentrer l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale spéciale et extraordinaire sur l'approbation des bons d'armistice et éviter toute distraction avec d'autres sujets. Il recommande donc le report du point concernant la rémunération des administrateurs à une prochaine réunion. La demande de report doit être faite lors de l'AGE du 30 octobre lors de la réunion. Le conseil d'administration prévoit de réintroduire le point à l'ordre du jour pour approbation des actionnaires lorsque le processus de recrutement de membres supplémentaires du conseil d'administration aura lieu et que des candidats seront proposés pour nomination aux actionnaires".