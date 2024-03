Mithra lance un processus de monétisation et reçoit un prêt relais

(Boursier.com) — Mithra , société dédiée à la santé des femmes, annonce aujourd'hui le lancement d'un processus de monétisation et la signature d'un nouveau prêt relais garanti qui devrait financer ce processus jusqu'au 30 avril. Le processus de monétisation et la Facilité font suite à l'annonce de Mithra du 6 février 2024 sur sa situation de trésorerie.

La société a ainsi conclu un nouveau crédit-relais garanti d'un montant pouvant aller jusqu'à 13,5 millions d'euros, sous réserve d'étapes, avec une facilité non engagée de 5 millions d'euros supplémentaires. La facilité de prêt relais fournit une ligne de liquidité attendue pour financer le processus de monétisation concernant les actifs clés jusqu'au 30 avril.

Les prêteurs garantis à certaines entités opérationnelles clés de Mithra acceptent de suspendre et de s'abstenir de tout service de la dette (y compris en prolongeant l'échéance) pour soutenir le processus de monétisation.