Mithra : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Mithra grimpe de 9% à 11,50 euros, alors que le groupe a annoncé des résultats positifs sur l'ensemble des critères primaires d'efficacité pour ses études de phase 3 portant sur le Donesta dans le cadre du traitement des symptômes de la ménopause.

Ces critères d'évaluation concernent la diminution des symptômes vaso-moteurs et l'absence d'effets secondaires indésirables. La société constate dans l'une des études que le critère de sévérité des symptômes vaso-moteurs est atteint dès la semaine 4 et non à la semaine 5, comme initialement constaté...

Pour rappel, cette étude de phase 3 se déroule sur environ 2.300 femmes aux USA (étude C302) et en Europe (étude C301), Mithra annonce par ailleurs le recrutement supplémentaire de 300 patientes en Europe.

"Une bonne nouvelle pour Mithra qui poursuit le développement de son second produit phare à base d'Estetrol (E4) aux cotés de la pilule Estelle déjà commercialisée depuis 2021 aux USA" commente Portzamparc. "L'AMM du Donesta est toujours attendue pour 2024 aux USA comme en Europe offrant à Mithra un portefeuille de produits développés avec un unique princeps l'E4". De quoi rester à l'achat sur le dossier.