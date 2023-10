Mithra et Searchlight Pharma signent un accord de licence DONESTA pour le Canada

(Boursier.com) — Mithra , société dédiée à la santé des femmes, et Searchlight Pharma Inc, société pharmaceutique privée spécialisée au Canada, ont signé un accord de licence et de fourniture pour les droits canadiens sur DONESTA, le produit de Mithra, médicament expérimental de nouvelle génération, contenant de l'Estetrol, pour le traitement des symptômes de la ménopause. La signature de l'accord active un premier paiement d'étape à Mithra de 1,5 million d'euros.

Les deux sociétés ont signé une liste de conditions contraignantes pour un accord de licence en juillet 2023. Selon les termes de l'accord, Searchlight détiendra les droits exclusifs de vente et de marketing de DONESTA au Canada. Mithra devrait recevoir 15,55 millions d'euros supplémentaires en paiements d'étape réglementaires et liés aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles totales au Canada.

Searchlight sera responsable de l'obtention et du maintien de toutes les approbations réglementaires requises pour commercialiser et vendre DONESTA au Canada.

David Horn Solomon, PDG de Mithra, a déclaré : "La finalisation de l'accord de licence DONESTA pour le Canada est une autre étape importante, alors que nous continuons à mettre en oeuvre la stratégie de Mithra et à libérer la valeur de notre entreprise. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Searchlight, qui est bien placé pour lancer le produit et permettre aux patients du Canada d'accéder à ce candidat thérapeutique différencié. Nous continuons également d'avoir des discussions actives avec plusieurs parties, en considérant les différents partenaires marketing de DONESTA pour les États-Unis, la Chine et d'autres marchés clés".