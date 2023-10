Mithra dispose d'une assise financière solide

(Boursier.com) — Mithra , société dédiée à la santé des femmes, fait un nouveau point dans le contexte des récentes annonces et développements du marché. Les développements récents dans l'industrie biotechnologique belge ont suscité certaines inquiétudes parmi les investisseurs concernant les finances de Mithra, ainsi que l'annonce le 29 septembre de la prochaine assemblée spéciale et extraordinaire des détenteurs de titres qui se tiendra le 30 octobre.

Ces assemblées spéciales et extraordinaires des détenteurs de titres ont été convoquées pour examiner des questions courantes, notamment liées aux arrangements financiers précédemment annoncés avec Armistice Capital et Highbridge Capital Management et Whitebox Advisors. Les points de l'ordre du jour, qui sont accessibles au public, montrent qu'il n'y a pas de problèmes de financement drastiques à résoudre et que toutes les propositions concernent des mesures existantes et convenues pour financer l'entreprise.

Comme publié dans son rapport sur les résultats semestriels 2023, les auditeurs de Mithra n'ont soulevé aucun nouveau problème qui empêcherait l'entreprise de poursuivre ses activités.

"Nos derniers résultats financiers, publiés le mois passé, montrent que Mithra dispose d'une base financière solide, dans la mesure où nous disposons toujours de plusieurs options pour financer l'entreprise. Nous avons réalisé des progrès au cours des derniers mois, démontrant ces fondamentaux sous-jacents solides, et nous travaillons dur pour poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie et libérer la valeur de l'entreprise. En particulier, nous avons levé 20 millions d'euros dans le cadre d'un financement en fonds propres réussi, avec un potentiel pouvant aller jusqu'à 45 millions d'euros supplémentaires en fonds propres, ce qui constitue une démonstration de notre capacité à lever des financements dans des conditions de marché difficiles".