(Boursier.com) — La société Mithra annonce la démission avec effet immédiat de François Fornieri du Conseil d'Administration pour raisons personnelles et pour se consacrer à d'autres projets professionnels. "Rappelons qu'en novembre 2020, M. Fornieri était encore CEO (administrateur exécutif) mais qu'il avait commencé à prendre ses distances du management en étant simplement administrateur non-exécutif en mai 2021" souligne Portzamparc. Ce dernier reste néanmoins actionnaire principal de Mithra avec plus de 20% des droits de vote.

Par ailleurs, Mithra annonce aussi son intention de lever 20 ME par placement privé notamment auprès d'investisseurs actuels (Marc Coucke, Bart Versluys, Jean-Michel Foidart, Stijn Van Rompay). "Le retrait de M. Fornieri de Mithra, initié il y a plus d'un an, ne devrait pas avoir d'impact sur les activités en cours de l'entreprise telles que le lancement de la pilule Estelle aux USA ou la négociation d'un deal pour Donesta actuellement en phase 3" poursuit l'analyste. "Sur le plan financier, cette levée de fonds ne renforcera la trésorerie que de quelques mois, l'equity line avec GSI étant pour le moment suspendue au regard du niveau trop faible du cours de l'action" conclut l'analyste.