Mithra : accord d'engagement de capital avec LDA Capital Limited

Mithra : accord d'engagement de capital avec LDA Capital Limited









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mithra remonte de 1% à 22,10 euros ce vendredi, alors que la société a conclu un accord d'engagement de capital avec LDA Capital Limited... Cet accord porte sur un montant de 50 ME étalés sur une période maximale de 3 ans, répartis en plusieurs tranches dont la libération se fera à la discrétion de Mithra sous forme d'options de vente.

Le nombre d'options sera décidé par Mithra sur la base de certains paramètres tels que le volume moyen 15j et le prix moyen 30j, tandis que le prix des options dépendra du VWAP30. LDA Capital sera également éligible à des BSA correspondant à 0,69M d'actions nouvelles exerçables au prix de 27 euros valables 3 ans (soit 18,63 ME).

Selon les termes de l'accord, LDA Capital ne pourra pas détenir plus de 4,9% du capital de Mithra. Les fonds seront consacrés au lancement commercial de Myring dès 2020 et à la production des stocks de la pilule Estelle dont le lancement commercial est prévu en 2021...

"L'objectif de cette levée est de se garantir un niveau de confort financier permettant d'aborder sereinement la transition de la société en société commerciale" explique Portzamparc qui souligne qu'il est également possible que Mithra n'ait pas recours à l'intégralité du financement... L'analyste est acheteur sur le dossier en visant un cours de 36,90 euros.

Le groupe avait auparavant publié des résultats annuels 2019 marqués par un chiffre d'affaires record de 96,5 millions d'euros (+47%), tout comme l'EBITDA à 40,7 millions d'euros (+6%), principalement grâce au contrat américain pour Estelle. Les prévision de paiements d'étapes futurs liés aux licences d'Estelle sont de 322 millions d'euros, sur un total de 486 million d'euros.

Le groupe a affiché ainsi une réduction significative de sa perte nette à 26,6 millions d'euros, contre 89,7 millions d'euros en juin 2019, grâce à la renégociation réussie des earnouts et à l'accord historique avec Mayne Pharma pour Estelle.