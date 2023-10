Mithra accélère après les annonces

(Boursier.com) — Mithra grimpe de près de 9% ce jeudi, alors que la société dédiée à la santé des femmes et Searchlight Pharma Inc, société pharmaceutique privée spécialisée au Canada, ont signé un accord de licence et de fourniture pour les droits canadiens sur DONESTA, le produit de Mithra, médicament expérimental de nouvelle génération, contenant de l'Estetrol, pour le traitement des symptômes de la ménopause. La signature de l'accord active un premier paiement d'étape à Mithra de 1,5 million d'euros.

Les deux sociétés ont signé une liste de conditions contraignantes pour un accord de licence en juillet 2023. Selon les termes de l'accord, Searchlight détiendra les droits exclusifs de vente et de marketing de DONESTA au Canada. Mithra devrait recevoir 15,55 millions d'euros supplémentaires en paiements d'étape réglementaires et liés aux ventes, ainsi que des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles totales au Canada.

Searchlight sera responsable de l'obtention et du maintien de toutes les approbations réglementaires requises pour commercialiser et vendre DONESTA au Canada.

"Malgré les tensions internes et le succès relatif de la pilule Estelle, Mithra avance avec son second produit phare composé d'Estetrol" souligne Portzamparc qui maintient ses scénarios et conserve le dossier en visant un cours de 1,5 euro.