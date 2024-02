Mithra : -30% !

(Boursier.com) — Mithra chute de 30% ce mardi à 0,72 euro, alors que la société dédiée à la santé des femmes a fait le point sur sa situation de trésorerie actuelle et ses projets "pour redresser sa trajectoire et créer et optimiser de la valeur pour toutes ses parties prenantes."

L'équipe de direction de Mithra a exploré ces derniers mois diverses options stratégiques. Cela comprend la nomination de conseillers et de diverses banques d'investissement en vue de vendre certains actifs et de lever des capitaux propres supplémentaires. À l'heure actuelle, Mithra dispose de suffisamment de liquidités jusqu'au début du mois de mars...

En conséquence, Mithra a entamé des discussions avec ses prêteurs garantis pour étendre sa trésorerie. Mithra contactera également les investisseurs existants et nouveaux et prendra d'autres mesures de préservation de la trésorerie.

Certains prêteurs garantis de Mithra ont écrit à la Société pour indiquer qu'ils étaient prêts à s'engager avec la société.

Mithra présentera ses résultats pour l'ensemble de l'année 2023 le 8 mars 2024.

Plan de remédiation

Pour répondre à ses besoins en fonds de roulement, Mithra continue de travailler en étroite collaboration avec ses conseillers et ses prêteurs garantis pour activer un plan de remédiation en vue de créer et d'optimiser la valeur pour toutes ses parties prenantes et d'étendre la trésorerie de la société.

La société travaille notamment à mettre en oeuvre les mesures suivantes :

- Vendre ou céder sous licence divers actifs.

- Évaluer activement, avec ses conseillers, les meilleures alternatives stratégiques pour deux de ses activités non stratégiques : Novalon (l'activité thérapeutique complexe de la société) ; et son installation CDMO de pointe.

- La direction de Mithra prévoit de conclure un ou plusieurs accords de licence et de fourniture DONESTA pour les États-Unis en 2024, ce qui devrait générer des paiements initiaux, des revenus d'approvisionnement et des redevances.

- Explorer la vente de ses droits pour recevoir de futurs paiements d'étape et de redevances dans le cadre de ses accords de licence et de collaboration existants.

- Accélérer les initiatives de réduction des coûts, notamment en suspendant certaines activités de 'R&D' en cours ; renégocier activement les contrats avec divers fournisseurs d'ingrédients pharmaceutiques actifs ; et arrêter toutes les dépenses en capital discrétionnaires.

- Les études de sécurité clinique DONESTA et ESTELLE, ainsi que le soutien réglementaire pour MYRING se poursuivront.

- Mithra a retardé ou suspendu des projets de 'R&D' liés à l'utilisation de l'estétrol pour la neurothérapie et la cicatrisation des plaies.

- La société poursuit des collaborations stratégiques pour financer sa recherche et son développement de nouveaux programmes thérapeutiques innovants dans le domaine de la santé des femmes.

- Pour soutenir les mesures mentionnées ci-dessus, la société étudie également une augmentation de capital auprès d'investisseurs existants et/ou nouveaux.

Portzamparc parle d'une "situation toujours compliquée pour Mithra qui n'a toujours pas débuté sa restructuration, presque un an après l'arrivée du nouveau CEO". Et de préciser : "Nous estimons toujours que l'actif principal de la société (Estetrol) reste de qualité et que la société a la capacité de significativement réduire son 'cash burn', tout en dégageant de nouvelles ressources par la cession de son CDMO. Un prochain financement devrait être prochainement annoncé, mais sa forme reste incertaine" poursuit l'analyste qui demeure à "conserver" sur le dossier.