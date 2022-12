Mirati Therapeutics flambe avec la FDA

(Boursier.com) — Mirati Therapeutics flambe de 8% avant bourse à Wall Street, après l'approbation par la Food and Drug Administration américaine de l'adagrasib, son traitement du cancer du poumon. Mirati, société d'oncologie ciblée, a ainsi annoncé aujourd'hui que la FDA avait accordé une approbation accélérée à Krazati (adagrasib), "une option de traitement ciblée pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) localement avancé ou métastatique muté avec KRASG12C, tel que déterminé par un test approuvé par la FDA, qui ont reçu au moins un traitement systémique antérieur". Cette indication est approuvée dans le cadre d'une approbation accélérée basée sur le taux de réponse objective et la durée de réponse. Le maintien de l'approbation pour cette indication peut dépendre de la vérification et de la description d'un avantage clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

"L'approbation de Krazati par la FDA est un développement positif pour des milliers de patients porteurs de mutations KRASG12C, y compris les quelque 14% de patients atteints d'une histologie d'adénocarcinome NSCLC qui hébergent une mutation KRASG12C", a poursuivi David Meek, directeur général de Mirati Therapeutics. "Nous sommes impatients de continuer à faire progresser notre programme de développement de Krazati comprenant plusieurs études de monothérapie et de combinaison dans les tumeurs solides mutées par KRASG12C".