Mint signe son 1er contrat d'achat d'électricité verte avec Kallista Energy

(Boursier.com) — Depuis le 20 décembre 2022, Mint a rattaché dans son périmètre d'équilibre le parc éolien de Brachy dans le département de la Seine Maritime, en Normandie. Le site appartient à Kallista Energy, qui oeuvre de manière indépendante dans la production d'énergies renouvelables d'origine éolienne et solaire depuis 2005.

Kallista Energy fournira, en 2023, à Mint énergie l'ensemble de l'électricité produite par les 5 éoliennes du parc de Brachy dont la puissance totale est de 12 MW.

Le parc éolien de Brachy est au terme de son contrat d'obligation d'achat prévu par l'Etat. Kallista Energy détient et exploite aujourd'hui 38 parcs éoliens et solaires en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Ce contrat illustre les ambitions de Mint dans le soutien en faveur des énergies renouvelables et affirme son positionnement au profit d'une politique diversifiée dans un contexte de mutation.