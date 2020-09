Mint : reprise de cotation demain, après l'annonce de l'OPA

(Boursier.com) — Les sociétés Mint, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix et Eoden, société familiale basée à Montpellier portant des projets en France et en Europe qui agissent en faveur de la transition énergétique, agro-écologique et environnementale, ont publié le 28 septembre 2020 un communiqué commun annonçant avoir signé un accord aux termes duquel la société Eoden (au travers de Mercure Energie) déposera, avant la fin du 4ème trimestre 2020, un projet d'offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur les actions de la société Mint, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, au prix unitaire de 10 euros, valorisant 100% des titres Mint à hauteur de 64 ME environ sur une base totalement diluée.

La société informera le marché conformément à la réglementation en vigueur de l'avancée du projet d'offre publique d'achat suivie le cas échéant, d'un retrait obligatoire initiée par Eoden. La cotation de l'action Mint ayant été suspendue après cette annonce, elle reprendra le 30 septembre 2020 à l'ouverture des marchés.