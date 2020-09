Mint : plus de 2,6 ME de bénéfices semestriels

(Boursier.com) — Mint qui va faire l'objet d'une OPA à 10 Euros par action, dévoile par ailleurs ses comptes semestriels ce matin : le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi à 32,8 ME (dont 7,4 ME de taxes collectées) en hausse de 48% contre 22,2 ME (dont 5,4 ME de taxes collectées) au 1er semestre 2019. Cette hausse de l'activité, reflète "le rayonnement croissant des offres auprès du public".

La performance opérationnelle du semestre fait ressortir un excédent brut d'exploitation en forte progression à 2,9 ME contre -0,1 ME au 1er semestre 2019. Le résultat d'exploitation s'élève à 2,6 ME contre -0,4 ME au 30 juin 2019. Le résultat net avant impôt s'élève à 2,6 ME contre -0,4 ME à période comparable.

Le Groupe a bénéficié à la fois d'une hausse de l'activité à domicile auprès des particuliers, de meilleures conditions d'achat liées à la baisse des prix de gros de l'électricité s'expliquant par des températures au-dessus des normales saisonnières au 1er trimestre et la crise sanitaire liée au COVID au 2ème trimestre, de la hausse des tarifs réglementés de vente depuis le 1er juin 2019 et de son nouveau contrat d'approvisionnement actif depuis le 1er juillet 2019.

Mint a ainsi déjà franchi avec plus de 3 mois d'avance sur ses objectifs, le cap des 100 000 abonnés Energie auxquels se rajoutent les 20 000 abonnés Télécoms. Mint réaffirme sa confiance dans sa capacité à afficher un exercice solide tant en termes de croissance que de progression des résultats.