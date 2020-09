Mint : OPA à 10 Euros

(Boursier.com) — Mint et EODEN, société familiale basée à Montpellier, agro-écologique et environnementale, annoncent avoir signé ce jour un accord aux termes duquel EODEN (au travers de Mercure Energie) déposera, avant la fin du 4ème trimestre 2020, un projet d'offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur les actions de la société Mint, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, au prix unitaire de 10 Euros, valorisant 100% des titres Mint à hauteur de 64 ME environ sur une base totalement diluée.

Le prix retenu dans le cadre de l'Offre Publique représente une prime de +24% par rapport au dernier cours de clôture du titre Mint, soit 8,05 Euros, et de +72% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois, soit 5,82 Euros. Le principe de l'Offre Publique ainsi que la signature d'un "Tender Offer Agreement" entre EODEN et Mint ont été approuvés le 25 septembre dernier à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.

L'Offre Publique visera également la totalité des BSA en circulation au prix de 0,54 euro par BSA.

Mint a sollicité la suspension de la cotation de ses titres le 28 septembre 2020, la reprise intervenant le 29 septembre au matin.

EODEN était entrée au capital de la société Mint à l'occasion d'une augmentation de capital réservée de 3,23 Euros le 12 juillet 2019, lui permettant de détenir 948.000 actions représentant 16,65% du capital et 15,82% des droits de vote. EODEN bénéficie également d'un siège au conseil d'administration de Mint depuis le 9 octobre 2019.