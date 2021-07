Mint : les marges se resserrent

Mint : les marges se resserrent









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Mint (ex-Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie un chiffre d'affaires semestriel de 70,1 millions d'euros (32,8 ME au 1er semestre 2020), dont 16,7 ME de taxes collectées (7,8 ME de taxes collectées en 2020). Il est en hausse de 114%. Cette hausse de l'activité totalement organique démontre la pertinence du positionnement de Mint en tant que fournisseur vert, engagé et innovant.

Comme anticipé, le Groupe à l'image des autres acteurs du secteur, doit faire face à la hausse inédite des prix d'achat de l'électricité et du gaz. Dans ce contexte, le Groupe a su faire preuve d'agilité en prenant des mesures tant en termes d'approvisionnement que de politique tarifaire dans le but de défendre ses marges et conserver une marge brute positive qui ressort à 2 ME (soit 3,8% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021).

Au cours du 2e semestre, la dynamique de croissance devrait toujours être au rendez-vous. En revanche, en termes de résultats, la hausse persistante des coûts de l'énergie devrait se traduire par un impact mécanique et transitoire sur la rentabilité de l'exercice dans l'attente de l'augmentation des tarifs réglementés de vente de l'électricité attendus pour le 1er février 2022 liée à l'évolution des prix de marché de gros en 2021